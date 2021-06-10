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10.06.2021 15:32

В минздраве Чувашии рассказали о работе санавиации

Текст: Сергей Кирсанов
Вертолет санитарной авиации в Чувашии в этом году помог доставить в больницы 45 пациентов, которым требовалась экстренная помощь врачей.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Как сообщили в министерстве здравоохранения республики, на 2021 год в рамках национального проекта "Здравоохранение" запланировано 110 вылетов. Это более чем в два раза выше прошлогодней квоты. Стоимость эксплуатации воздушного судна составляет около 46 миллионов рублей, финансирование поступает из федерального бюджета.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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По словам экспертов, основное преимущество медицинского вертолета заключается в том, что он может приземляться в любой местности максимально близко к пациенту. Медицинская эвакуация на вертолете применяется при заболеваниях и состояниях, требующих срочного высококвалифицированного медицинского вмешательства: инфаркт, инсульт, острые хирургические патологии, осложнения в беременности, сочетанные травмы, ожоги, а также эвакуация с места ЧС, ДТП при большом количестве тяжелых пострадавших и отдаленности от травмоцентров.

Вертолет передвигается с комфортной для пациентов скоростью в 150-200 километров в час. В салоне помимо места для больного предусмотрены два рабочих места для сотрудников медслужбы. Высокотехнологичный медицинский модуль аналогичен оснащению реанимобиля.

В прошлом году на территории медучреждений республики были возведены две вертолетные площадки: в больнице скорой медицинской помощи в Чебоксарах и в Алатыре. В этом году планируется оборудовать две посадочные зоны - в Шумерле и Канаше.

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