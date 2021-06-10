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10.06.2021 11:43
Рубрика: Происшествия

В Уфе объявили в розыск бизнесмена, подозреваемого в мошенничестве

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

39-летний уфимский бизнесмен Гилязов Руслан Энверович объявлен в федеральный розыск. Мужчина подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере и преднамеренном банкротстве. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

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По данным полиции, Руслан Гилязов может передвигаться на автомобилях: Porsche Cayenne, Volkswagen Multivan, Toyota Corolla, Volkswagen Polo, Ford Focus, SUZUKI SX4, Range Rover или Toyota Land Cruiser200, а также на синем вертолете R-44 RA-04152.

Как уточнили в региональном МВД, Руслан Гилязов - директор общества с ограниченной ответственностью, которое специализировалось на транспортировке и продаже нефтепродуктов. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ установили, что уфимец в 2017 году получил в одном из банков кредит на крупную сумму, а часть этих денег - более 44 миллионов рублей - мужчина похитил путем обмана.

Полицейские считают, чтобы не платить задолженность банку и налоги, в 2018 году руководитель ООО произвел процедуру преднамеренного банкротства юридического лица. Для этого он совершил сделки по отчуждению имущества организации: 22 единицы техники общей стоимостью более 19 миллионов рублей перешли во владение его родственницы и знакомых.

- Таким образом руководитель лишил компанию возможности осуществлять деятельность, за счет которой могла быть погашена кредиторская задолженность перед банком и исполнена обязанность по уплате обязательных налоговых платежей. В 2019 году решением Арбитражного суда РБ ООО было признано банкротом. По предварительным подсчетам ущерб составил более 40 миллионов рублей, - уточнили в пресс-службе МВД по РБ.

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