Завод по выпуску металлических дверей в Тольятти примет новых сотрудников

В Тольятти завод по производству металлических дверей "Феррони-Тольятти" летом примет на работу 900 сотрудников. Штат предприятия сегодня составляет 800 человек, всего компания создаст две тысячи рабочих мест с комфортными условиями труда, достойной и "белой" заработной платой, перспективами карьерного роста на предприятии.

"Феррони-Тольятти" расположился на площадке бывшего предприятия "АвтоВАЗагрегат". Реализация столь масштабного инвестпроекта находится на личном контроле губернатора Дмитрия Азарова. Формирование благоприятного делового климата - одно из ключевых направлений стратегии лидерства, обозначенной главой региона.

- С командой областного правительства мы посещали завод "Феррони" в марте, в ходе рабочего визита в Тольятти. Сегодня предприятие работает в режиме опытного и полностью готово к старту серийного производства. С выходом на плановые объемы уже с августа здесь будет выпускаться более 2 млн дверей в год. На сегодня "Феррони" - это компания №1 по производству и продаже входных металлических дверей в России и всей Европе. Правительство региона, министерство экономического развития, городские власти готовы и дальше полностью сопровождать инвестиционные проекты и оказывать им необходимую поддержку для развития как Тольятти, так и всего региона в целом!, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Сейчас на заводе ведется монтаж и подготовка к запуску автоматической сборочной линии - итальянские специалисты одновременно с пусконаладочными процессами обучают сотрудников работе с высокотехнологичным оборудованием.

Руководитель департамента экономического развития администрации Тольятти Елена Базаева отметила, что проект "Феррони-Тольятти" очень важен для города.

- Это не только дополнительные рабочие места, но и налоговые отчисления, которые в дальнейшем мы направляем на решение социальных вопросов, - подчеркнула она.

Напомним, что в рамках Петербургского международного экономического форума Дмитрий Азаров подписал соглашение с Мариной Павловой, генеральным директором компании "Феррони". Предметом соглашения является сотрудничество в процессе реализации инвестиционного проекта "Строительство завода противопожарных дверей в ОЭЗ "Тольятти" на территории Самарской области, что обеспечит региону объем инвестиций более шести миллиардов рублей и создание еще полторы тысячи новых рабочих мест.

Также в ходе встречи было подписано соглашение между Фондом "Сколково" и "Феррони", которое позволит продолжить исследовательскую работу на площадке регионального оператора Фонда в Самарской области - Технопарка "Жигулёвская долина". В результате подписания соглашения компании может быть присвоен статус индустриального партнера Фонда "Сколково". "Феррони" сможет внедрять инновационные разработки на производстве противопожарных дверей и всех комплектующих. Общий объем инвестиций по всем запланированным проектам составит более 15 миллиардов рублей.