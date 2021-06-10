Завод по выпуску металлических дверей в Тольятти примет новых сотрудников

Новости

Названо число привитых от коронавируса москвичей старше 60 лет 14:26
Умерла актриса из "Трех орешков для Золушки" Либуше Шафранкова 14:26
Петр Толстой: Экс-главу "Жилищника" из Лефортово исключат из "Единой России" за халатность 14:23
Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу 14:22
Вышел трейлер сериала про оккупацию Земли пришельцами "Вторжение" 14:16
Россия пока не будет открывать наземную границу с Беларусью 14:09
Исследование: Испанцы мечтают о возвращении доковидной жизни 14:08
ОДКБ: Все готово к началу трех крупных учений в Таджикистане 13:56
В Москву идет 30-градусная жара 13:49
Онколог рассказал, как распознать рак на ранней стадии 13:47
Мантуров оценил запасы противоэпидемиологической продукции в России 13:31
Сенатор: Надо дать право регионам ограничивать работу иностранных торговых сетей 13:28
Рособрнадзор: 40% учителей хорошо подготовлены, у остальных есть пробелы 13:23
В Сочи суд арестовал мужчину, застрелившего судебных приставов 13:18
Кабмин направит почти 5 млрд рублей на проект "Чистый воздух" 13:16
МЧС РФ переведено на усиленный режим работы в праздники 13:12
В Лесном объявлен траур по погибшим в ДТП работникам комбината 13:12
Суд в Петербурге рассмотрит вопрос об аресте блогера Хованского 13:06
В Екатеринбурге из-за COVID-19 могут отменить общешкольный выпускной 13:01
Экс-мэр уральского Копейска выплатит в казну 1,8 миллиона рублей 12:50
Кабмин разрешит печатать литературу для слепых без согласия авторов 12:49
Захарова посоветовала украинским футболистам стать "спортивными героями" 12:46
Косачев: Приближение НАТО к границам РФ - вопрос нашей нацбезопасности 12:45
Астрономы рассказали о солнечном затмении 10 июня 12:44
В Москве выберут самую красивую сотрудницу ФСИН 12:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд напомнил о запрете ЧОПам обыскивать граждан
Верховный суд напомнил о запрете ЧОПам обыскивать граждан
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Кто представляет сборную России по футболу на Евро
Кто представляет сборную России по футболу на Евро
10.06.2021 13:36
Рубрика: Власть

Завод по выпуску металлических дверей в Тольятти примет новых сотрудников

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
В Тольятти завод по производству металлических дверей "Феррони-Тольятти" летом примет на работу 900 сотрудников. Штат предприятия сегодня составляет 800 человек, всего компания создаст две тысячи рабочих мест с комфортными условиями труда, достойной и "белой" заработной платой, перспективами карьерного роста на предприятии.
Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области

"Феррони-Тольятти" расположился на площадке бывшего предприятия "АвтоВАЗагрегат". Реализация столь масштабного инвестпроекта находится на личном контроле губернатора Дмитрия Азарова. Формирование благоприятного делового климата - одно из ключевых направлений стратегии лидерства, обозначенной главой региона.

Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области
Частные инвесторы вложат в Самарскую область 60 миллиардов рублей

- С командой областного правительства мы посещали завод "Феррони" в марте, в ходе рабочего визита в Тольятти. Сегодня предприятие работает в режиме опытного и полностью готово к старту серийного производства. С выходом на плановые объемы уже с августа здесь будет выпускаться более 2 млн дверей в год. На сегодня "Феррони" - это компания №1 по производству и продаже входных металлических дверей в России и всей Европе. Правительство региона, министерство экономического развития, городские власти готовы и дальше полностью сопровождать инвестиционные проекты и оказывать им необходимую поддержку для развития как Тольятти, так и всего региона в целом!, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Сейчас на заводе ведется монтаж и подготовка к запуску автоматической сборочной линии - итальянские специалисты одновременно с пусконаладочными процессами обучают сотрудников работе с высокотехнологичным оборудованием.

Руководитель департамента экономического развития администрации Тольятти Елена Базаева отметила, что проект "Феррони-Тольятти" очень важен для города.

- Это не только дополнительные рабочие места, но и налоговые отчисления, которые в дальнейшем мы направляем на решение социальных вопросов, - подчеркнула она.

Фото: Пресс-служба правительства Самарской области
Самарская область вошла в число лидеров инвестрейтинга АСИ

Напомним, что в рамках Петербургского международного экономического форума Дмитрий Азаров подписал соглашение с Мариной Павловой, генеральным директором компании "Феррони". Предметом соглашения является сотрудничество в процессе реализации инвестиционного проекта "Строительство завода противопожарных дверей в ОЭЗ "Тольятти" на территории Самарской области, что обеспечит региону объем инвестиций более шести миллиардов рублей и создание еще полторы тысячи новых рабочих мест.

Также в ходе встречи было подписано соглашение между Фондом "Сколково" и "Феррони", которое позволит продолжить исследовательскую работу на площадке регионального оператора Фонда в Самарской области - Технопарка "Жигулёвская долина". В результате подписания соглашения компании может быть присвоен статус индустриального партнера Фонда "Сколково". "Феррони" сможет внедрять инновационные разработки на производстве противопожарных дверей и всех комплектующих. Общий объем инвестиций по всем запланированным проектам составит более 15 миллиардов рублей.

В регионах Власть Работа власти Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

Главное сегодня

РФ объявила персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии
Россия проводит масштабные учения в центральной части Тихого океана
Минтруд не будет увеличивать количество нерабочих дней ради 31 декабря
Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу
Захарова: МИД занимается ситуацией с арестом гражданина РФ в Швейцарии
Владимир Путин расширил меры поддержки семей с детьми
КС разъяснил правила оплаты тепловой энергии