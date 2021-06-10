Алтайский край может остаться без новых школ и других соцобъектов

Алтайские строители не хотят браться за социально значимые объекты из-за убыточности предлагаемых проектов. Стоимость строительных работ, прописанных в сметах, не соответствует современным рыночным реалиям, из-за чего генподрядные организации, все-таки взявшиеся за соцкультбыт, несут убытки в десятки и сотни миллионов рублей и рискуют стать банкротами. Союз строителей Алтайского края поднимает эту тему уже три года, но проблема остается. Потому что решить ее просто и быстро невозможно.

- Почему у нас цены складываются ниже реальных? Это проектировщики так считают? Новая поправка в ФЗ-44 формально разрешает заказчикам менять стоимость контракта, исходя из непредвиденных обстоятельств. Но это распространяется только на новые договоры, да и то не на все. Минстроем РФ в прошлом году была утверждена новая методика, по которой разрешается вносить дополнительные затраты в контракты, но только на усмотрение заказчика. К сожалению, в нынешнем году на аукционы выставлены объекты, стоимость которых рассчитана по старой схеме, и все подрядчики в минусе. Вдобавок заказчик перекладывает часть своих расходов на генподрядчика, не оговаривая это в контрактах. И, наконец, сдача объектов в эксплуатацию. Иногда их сдают по полгода из-за разных сложностей, в том числе связанных с техническим подключением. В этот период все вопросы содержания построенного объекта ложатся на генподрядчика, и никто ему эти затраты компенсировать не будет. С каждым годом в крае сокращается количество строительных организаций и численность работающих в них людей. Дальше некуда - пора выправлять ситуацию. Регион может сорвать планы по строительству "социалки", - предупреждает председатель правления Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин.

За пять месяцев этого года из двенадцати прошедших крупных аукционов не состоялось семь торгов на общую сумму 1,189 миллиарда рублей, в том числе на строительство пристройки к лицею в Барнауле, школы в селе Боровихе, спортивного зала в селе Леньки и на капитальный ремонт Заринской ЦРБ. В пяти торгах победителями стали два подрядчика из Новосибирска и Барнаула и один из Кемерова. В крае есть опыт захода на соцобъекты "чужих" компаний - все заканчивалось скандалами и достройкой местными силами.

Крупные компании при строительстве новых жилых кварталов смирились с тем, что надо вкладывать часть собственных средств в возведение школ и детсадов. Они руководствуются прагматическими соображениями - жилье в таких агломерациях становится куда привлекательнее. Но строить школу или спорт-зал отдельно, да еще где-нибудь в сельском районе - увольте.

Ситуация усугубляется резким ростом цен на стройматериалы - например, на металл (на сто процентов), утеплитель (на двадцать-тридцать), импортные товары. Лишь цены на цемент пока повышаются в пределах инфляции (три-пять процентов). Стоимость госконтрактов не предполагает дополнительных расходов, из-за чего генподрядные организации черпают свои ресурсы и несут убытки.

Гендиректор бийского "Отделстроя" Павел Пеледов прогнозирует, что многие компании разорятся. По мнению главного инженера компании "Селф" Александра Жокина, пока не решится вопрос ценообразования, компаниям, работающим на объектах соцкультбыта, безопасней и разумнее будет остановить работы. Проще в одностороннем порядке расторгнуть контракт и заплатить штрафы, чем докатиться до разорения. Между прочим, такая ситуация складывается не только на Алтае, но и в других регионах.

Алтайский край рискует получить вал недостроенной "социалки", а ведь тема новых школ через несколько лет будет горячей - подрастает поколение тех, для кого успели построить детсады. Чтобы сдвинуть ее с мертвой точки, нужны усилия не только на региональном, но и на федеральном уровне.

Одна из главных причин - несовершенство федерального закона о госзакупках (ФЗ-44). Хотя директор КГКУ "Единый заказчик капитального строительства Алтайского края" Александр Котельников отмечает, что за последние годы закон претерпел положительные изменения - например, удалось увеличить расчетные индексы смет на пятнадцать процентов. Все это работало, пока не начался стремительный рост цен на стройматериалы. Алтайскому краю, по словам Котельникова, удалось попасть в топ-30 регионов с дифференцированными индексами расчетов, что дает возможность для увеличения цены контракта. Правда, изменения коснутся новых проектов, но не реализуемых.

- Чем может помочь строительное сообщество? Предоставить данные, подтверждающие ваши фактические затраты, - советует Александр Котельников. - Поставщики оборудования и материалов в официальном порядке не дают нам такой информации, поэтому мы не можем доказать федеральному минстрою, что несем настолько большие расходы.

В администрации Барнаула видят еще один вариант нормализации ситуации.

- Мы предлагаем внести в нормативные документы поправки, наделяющие министерство строительства и ЖКХ Алтайского края полномочиями по утверждению и применению на территории региона расчетных индексов изменения текущей стоимости относительно базовых цен 2001 года, - сообщила начальник управления единого заказчика в сфере капстроительства Барнаула Светлана Чаузова.

Она назвала "полнейшей вакханалией" ситуацию с формированием на федеральном уровне прайс-листов на строительные материалы.

- Они основываются на мифических данных из интернета, - пояснила Светлана Чаузова. - Типичный пример: я нахожу поставщика плитки. Говорю, что надо пять тысяч квадратных метров по 120 рублей, как у вас указано и как у нас запланировано в смете. Ответ: "Да мне надо было продать маленькие остатки - я и выставил объявление в интернете". Почему до сих пор не создан Реестр строительных материалов? Тогда бы у нас были конкретные поставщики с конкретными ценами, которые не меняются в течение пятнадцати месяцев. И не было бы таких темных историй.

Прямая речь

Игорь Спивак, замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края

Согласен с оценками многих аспектов проблемы, поднятой нашими строителями. Мы занимаемся ею с 2019 года, когда стоимость строительства объекта стала напрямую зависеть от нормативов, содержащихся в сборниках цен, утвержденных на федеральном уровне. Такая практика негативно отразилась на возведении объектов не только в нашем крае. Идея-то была благая: создать систему, позволяющую обращаться к стоимостным характеристикам при формировании смет, которые будут находиться в общем доступе в федеральной государственной информационной системе. Но законодательная база еще не создана, и мы не можем формировать сметы, отражающие реальные затраты строителей. Это касается, в частности, цен на стройматериалы и оборудование. Алтайский региональный центр ценообразования в строительстве постоянно проводит мониторинг и аналитику стоимостных характеристик. Наше министерство строительства и ЖКХ отправляет эти данные в федеральный минстрой на госэкспертизу для формирования информационной системы, на основе которой и складываются расценки. Но есть сложность: производители и поставщики материалов и оборудования не дают нам никакой официальной информации. Минстрой РФ подготовил законопроект, позволяющий менять условия контракта в части формирования цены в течение его исполнения в случае, когда происходит удорожание стройматериалов и оборудования. Законопроект направлен в Госдуму на рассмотрение в первом чтении.