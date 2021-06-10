Кабмин направит почти 5 млрд рублей на проект "Чистый воздух"

Правительство дополнительно профинансирует федеральный проект "Чистый воздух" на 4,8 миллиарда рублей. "Средства получат четыре индустриальных региона с большим количеством предприятий: Забайкальский край, Вологодская, Кемеровская и Челябинская области", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Кроме того, будут перераспределены средства национального проекта "Экология". "Благодаря этому еще пять регионов - Республика Мордовия, Удмуртская Республика, Воронежская, Калининградская и Кировская области - получат почти 900 миллионов рублей в течение ближайших трех лет на ликвидацию свалок", - сообщил глава правительства.

И в этом году также увеличится финансирование работ по рекультивации семи мусорных полигонов в Московской области - в целом более чем на 1,3 миллиарда рублей.