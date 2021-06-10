Новости

Названо число привитых от коронавируса москвичей старше 60 лет 14:26
Умерла актриса из "Трех орешков для Золушки" Либуше Шафранкова 14:26
Петр Толстой: Экс-главу "Жилищника" из Лефортово исключат из "Единой России" за халатность 14:23
Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу 14:22
Вышел трейлер сериала про оккупацию Земли пришельцами "Вторжение" 14:16
Россия пока не будет открывать наземную границу с Беларусью 14:09
Исследование: Испанцы мечтают о возвращении доковидной жизни 14:08
ОДКБ: Все готово к началу трех крупных учений в Таджикистане 13:56
В Москву идет 30-градусная жара 13:49
Онколог рассказал, как распознать рак на ранней стадии 13:47
Мантуров оценил запасы противоэпидемиологической продукции в России 13:31
Сенатор: Надо дать право регионам ограничивать работу иностранных торговых сетей 13:28
Рособрнадзор: 40% учителей хорошо подготовлены, у остальных есть пробелы 13:23
В Сочи суд арестовал мужчину, застрелившего судебных приставов 13:18
Кабмин направит почти 5 млрд рублей на проект "Чистый воздух" 13:16
МЧС РФ переведено на усиленный режим работы в праздники 13:12
В Лесном объявлен траур по погибшим в ДТП работникам комбината 13:12
Суд в Петербурге рассмотрит вопрос об аресте блогера Хованского 13:06
В Екатеринбурге из-за COVID-19 могут отменить общешкольный выпускной 13:01
Экс-мэр уральского Копейска выплатит в казну 1,8 миллиона рублей 12:50
Кабмин разрешит печатать литературу для слепых без согласия авторов 12:49
Захарова посоветовала украинским футболистам стать "спортивными героями" 12:46
Косачев: Приближение НАТО к границам РФ - вопрос нашей нацбезопасности 12:45
Астрономы рассказали о солнечном затмении 10 июня 12:44
В Москве выберут самую красивую сотрудницу ФСИН 12:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд напомнил о запрете ЧОПам обыскивать граждан
Верховный суд напомнил о запрете ЧОПам обыскивать граждан
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Кто представляет сборную России по футболу на Евро
Кто представляет сборную России по футболу на Евро
10.06.2021 13:16
Рубрика: Власть

Кабмин направит почти 5 млрд рублей на проект "Чистый воздух"

Текст: Владимир Кузьмин

Правительство дополнительно профинансирует федеральный проект "Чистый воздух" на 4,8 миллиарда рублей. "Средства получат четыре индустриальных региона с большим количеством предприятий: Забайкальский край, Вологодская, Кемеровская и Челябинская области", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Мишустин перераспределил 600 млн рублей для регионов Дальнего Востока

Кроме того, будут перераспределены средства национального проекта "Экология". "Благодаря этому еще пять регионов - Республика Мордовия, Удмуртская Республика, Воронежская, Калининградская и Кировская области - получат почти 900 миллионов рублей в течение ближайших трех лет на ликвидацию свалок", - сообщил глава правительства.

И в этом году также увеличится финансирование работ по рекультивации семи мусорных полигонов в Московской области - в целом более чем на 1,3 миллиарда рублей.

В регионах Власть Работа власти Правительство Председатель Правительства Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Столица СФО Кемеровская область УрФО Челябинская область ДФО Забайкальский край СЗФО Вологодская область ЦФО Московская область

Главное сегодня

РФ объявила персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии
Россия проводит масштабные учения в центральной части Тихого океана
Минтруд не будет увеличивать количество нерабочих дней ради 31 декабря
Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу
Захарова: МИД занимается ситуацией с арестом гражданина РФ в Швейцарии
Владимир Путин расширил меры поддержки семей с детьми
КС разъяснил правила оплаты тепловой энергии