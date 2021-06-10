На Таймыре начали строить дорогу к Сырадасайскому месторождению угля

Новости

Экс-мэр уральского Копейска выплатит в казну 1,8 миллиона рублей 12:50
Кабмин разрешит печатать литературу для слепых без согласия авторов 12:49
Захарова посоветовала украинским футболистам стать "спортивными героями" 12:46
Косачев: Приближение НАТО к границам РФ - вопрос нашей нацбезопасности 12:45
Астрономы рассказали о солнечном затмении 10 июня 12:44
В Москве выберут самую красивую сотрудницу ФСИН 12:43
Регионы получат свыше 2,5 млрд рублей на борьбу с лесными пожарами 12:38
Правительство выделит 27 млрд рублей для погашения ипотеки многодетным семьям 12:35
Семьям погибших и пострадавших в ДТП на Урале окажут материальную помощь 12:31
Штрафы за невыполнение квот по госзакупкам могут заработать в 2022 году 12:30
Кабмин выделил 4,5 млрд рублей на компенсацию расходов на детский отдых 12:28
Доктор Румянцев поддержал предложение профсоюзов проиндексировать пенсии работающим пенсионерам 12:24
Более 17 млрд рублей инвестиций вложено в создание технопарков в Москве 12:09
Британские ученые узнали, почему некоторые люди бессимптомно переносят COVID-19 12:04
Врачи дали прогноз по росту числа заболевших COVID-19 в России 11:54
РФ объявила персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии 11:51
Оперштаб: Еще 2671 пациент вылечился от коронавирусной инфекции в Москве 11:42
Стартовый матч сборной РФ на Евро обслужит судья финала Лиги чемпионов 11:39
Аэропорт Пулково начал принимать футболистов и болельщиков Евро-2020 11:29
В Росздравнадзоре объяснили преимущества маркировки лекарств 11:20
Из Самары в Тольятти запустят скоростной электропоезд "Ласточка" 11:14
Путин: Экономика восстанавливается, хотя последствия пандемии еще не преодолены 11:13
В Минске ожидают поступление 180 тысяч доз второго компонента вакцины 11:07
Чиновника Минобрнауки Михаила Шерстобитова арестовали за взятку 11:07
Жителя Владикавказа приговорили к 15 годам колонии за подготовку теракта 11:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд напомнил о запрете ЧОПам обыскивать граждан
Верховный суд напомнил о запрете ЧОПам обыскивать граждан
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Кто представляет сборную России по футболу на Евро
Кто представляет сборную России по футболу на Евро
10.06.2021 12:18

На Таймыре начали строить дорогу к Сырадасайскому месторождению угля

На Таймыре началось строительство автомобильной 60-километровой дороги, которая свяжет все объекты проекта по освоению Сырадасайского месторождения угля. Строительство трассы, как и разработку месторождения, ведет компания "Северная звезда".
Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края
Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края

Сейчас более 20 километров будущей автодороги отсыпано скальным грунтом. Завершить ее прокладку от угольного разреза до морского терминала планируют до конца июля. Работы ведутся сразу на нескольких участках, информирует пресс-служба правительства региона.

Ускорить темпы строительства удалось благодаря доставке на север Красноярского края очередной партии техники. В апреле теплоход усиленного ледового класса "Юрий Аршеневский" доставил в порт Диксона по Северному морскому пути более 170 единиц различной техники и оборудования, в мае это же судно доставило еще 80 единиц - самосвалы, бульдозеры, катки, грейдеры и экскаваторы, - а также модульные общежития для работников.

Прямая речь

Александр Усс, губернатор Красноярского края:

- Для нас важны социально-экономические эффекты этого проекта. Речь идет не только о миллиардах налоговых поступлений в бюджет, но и о двух с лишним тысячах новых рабочих мест, строительстве инфраструктуры, которая будет работать как на интересы бизнеса, так и жителей северных территорий.

Комментарий

Олег Демченко, председатель совета директоров ООО "Северная звезда":

- Всего для реализации проекта по освоению Сырадасайского месторождения завезено более 250 единиц различной техники и оборудования. Это позволило организовать на месте временный вахтовый поселок для более чем 300 работников и нарастить темпы отсыпки автомобильной дороги, которая в дальнейшем свяжет все ключевые объекты проекта: угольный разрез, обогатительную фабрику, и морской терминал".

На недавней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным губернатор края Александр Усс отметил, что освоение Сырадасайского угольного месторождения входит в перечень крупных проектов, обеспечивших региону инвестиционный рывок.

Справка

Проект строительства угольного комплекса на Сырадасайском месторождении - одном из самых крупных месторождений угля в мире - вошел в число инвестпроектов Арктической зоны, поддержанных Правительством РФ. Также проект включен в комплексный инвестиционный проект "Енисейская Сибирь" и имеет статус регионального инвестиционного проекта (РИП). Ресурсы месторождения оцениваются в 5 млрд тонн угля.

Проект включает создание угольного разреза мощностью 5 млн тонн в год на первом этапе и 10 млн тонн в год на втором, строительство обогатительной фабрики и создание необходимой инфраструктуры, в том числе морского угольного терминала, автодороги, вахтового поселка, электростанции, аэродрома и других объектов.

Объем инвестиций в реализацию проекта до 2025 года превысит 45 млрд рублей. До 2028 года ожидается более 6 млрд рублей налоговых поступлений в региональный и муниципальные бюджеты. Комплексная экспертная оценка проекта определила, что его реализация не несет угроз для экологической безопасности Арктической зоны.

В регионах Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярский край

Главное сегодня

РФ объявила персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии
Россия проводит масштабные учения в центральной части Тихого океана
Чиновника Минобрнауки Михаила Шерстобитова арестовали за взятку
Минтруд не будет увеличивать количество нерабочих дней ради 31 декабря
Захарова: МИД занимается ситуацией с арестом гражданина РФ в Швейцарии