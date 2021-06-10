На Таймыре начали строить дорогу к Сырадасайскому месторождению угля

На Таймыре началось строительство автомобильной 60-километровой дороги, которая свяжет все объекты проекта по освоению Сырадасайского месторождения угля. Строительство трассы, как и разработку месторождения, ведет компания "Северная звезда".

Сейчас более 20 километров будущей автодороги отсыпано скальным грунтом. Завершить ее прокладку от угольного разреза до морского терминала планируют до конца июля. Работы ведутся сразу на нескольких участках, информирует пресс-служба правительства региона.

Ускорить темпы строительства удалось благодаря доставке на север Красноярского края очередной партии техники. В апреле теплоход усиленного ледового класса "Юрий Аршеневский" доставил в порт Диксона по Северному морскому пути более 170 единиц различной техники и оборудования, в мае это же судно доставило еще 80 единиц - самосвалы, бульдозеры, катки, грейдеры и экскаваторы, - а также модульные общежития для работников.

Прямая речь

Александр Усс, губернатор Красноярского края:

- Для нас важны социально-экономические эффекты этого проекта. Речь идет не только о миллиардах налоговых поступлений в бюджет, но и о двух с лишним тысячах новых рабочих мест, строительстве инфраструктуры, которая будет работать как на интересы бизнеса, так и жителей северных территорий.

Комментарий

Олег Демченко, председатель совета директоров ООО "Северная звезда":

- Всего для реализации проекта по освоению Сырадасайского месторождения завезено более 250 единиц различной техники и оборудования. Это позволило организовать на месте временный вахтовый поселок для более чем 300 работников и нарастить темпы отсыпки автомобильной дороги, которая в дальнейшем свяжет все ключевые объекты проекта: угольный разрез, обогатительную фабрику, и морской терминал".

На недавней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным губернатор края Александр Усс отметил, что освоение Сырадасайского угольного месторождения входит в перечень крупных проектов, обеспечивших региону инвестиционный рывок.

Справка

Проект строительства угольного комплекса на Сырадасайском месторождении - одном из самых крупных месторождений угля в мире - вошел в число инвестпроектов Арктической зоны, поддержанных Правительством РФ. Также проект включен в комплексный инвестиционный проект "Енисейская Сибирь" и имеет статус регионального инвестиционного проекта (РИП). Ресурсы месторождения оцениваются в 5 млрд тонн угля.

Проект включает создание угольного разреза мощностью 5 млн тонн в год на первом этапе и 10 млн тонн в год на втором, строительство обогатительной фабрики и создание необходимой инфраструктуры, в том числе морского угольного терминала, автодороги, вахтового поселка, электростанции, аэродрома и других объектов.

Объем инвестиций в реализацию проекта до 2025 года превысит 45 млрд рублей. До 2028 года ожидается более 6 млрд рублей налоговых поступлений в региональный и муниципальные бюджеты. Комплексная экспертная оценка проекта определила, что его реализация не несет угроз для экологической безопасности Арктической зоны.