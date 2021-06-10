Новосибирский губернатор Травников: "Мы видим возможности нашей партии"

В Новосибирске прошла 39-я конференция регионального отделения "Единой России", в ходе которой подвели итоги предварительного голосования партии и назвали делегатов, которые будут представлять регион на всероссийском съезде в Москве.

Секретарь регионального отделения "Единой России", губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил высокий интерес жителей и их активное участие в электронном предварительном голосовании. - В предварительном голосовании фактически приняли участие 5 процентов от всех избирателей, которые живут в Новосибирской области. Процедура была конкурентная - больше 100 кандидатов приняли участие. Теперь предстоит серьезная избирательная кампания, - подчеркнул губернатор.

Ректор Новосибирского университета архитектуры, дизайна и искусств имени Андрея Крячкова Наталья Багрова рассказала на конференции о личном успешном опыте в предварительном голосовании.

- Решение принять участие в праймериз стало ответом на призыв расширить базу кандидатов, разрешение участвовать в выборах не только членам партии. Еще в 2017 году наш университет присоединился к реализации в регионе партийного проекта "Городская среда". Мы оказывали помощь в подготовке проектно-сметной документации для благоустройства придомовых территорий и общественных пространств. Далее была работа в общественном совете партии по подготовке экспертных заключений по мониторингу готовых объектов, - вспоминает Наталья Багрова.

Депутат Государственной думы РФ Виктор Игнатов также высоко оценил работу однопартийцев в Новосибирской области.

- За последние пять лет было сделано много, особенно в благоустройстве. Приведено в порядок знаковое для всех жителей области место - монумент Славы. Создан дисперсный парк в Кировском районе, обустроена Михайловская набережная. В сельских территориях тоже реализовано немало масштабных проектов благоустройства. А самое главное - в регионе построено 39 детских садов и 20 новых школ, - подчеркнул Игнатов.

- Я хорошо помню, как на многих совещаниях в правительстве РФ наши представители отстаивали эти нужные, в первую очередь для региона, программы. Мы видим возможности нашей партии и хотим усилить их в следующем созыве Государственной думы, - подвел итоги конференции новосибирский губернатор.