Новосибирский губернатор Травников: "Мы видим возможности нашей партии"

Новости

МИД России выразил протест Украине после провокации во Львове 16:05
Голос рэпера L'One в "Космическом джеме" разозлил пользователей Сети 15:56
ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку про кредитам на нулевом уровне 15:56
В Москве солнечное затмение попало в "пирог облаков" 15:55
Apple запустит подписку на подкасты 15 июня 15:54
Жители Якутии увидели первое за полвека кольцеобразное затмение 15:51
В Москве включили 12 камер на велополосу 15:43
ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в России 15:42
Noize МС повторно заболел коронавирусом 15:41
На Кубани произошло землетрясение 15:37
2022 год может быть объявлен Годом восстановления экосистем 15:34
Вышел трейлер триллера с Акиньшиной и Янковским "Контейнер" 15:26
Мантуров рассказал об экспорте вакцин "ЭпиВакКорона" и "КовиВак" 15:20
Армения по соглашению с ЕС откажется от названия "коньяк" за 3 миллиона евро 15:14
Мурашко объяснил, почему в РФ увеличилась заболеваемость коронавирусом 15:12
Суд оштрафовал Telegram на 10 млн, а Facebook - на 17 млн рублей 15:09
В Тюменской области вертолет экстренно приземлился на болото 14:41
Вышел русский трейлер "Главного героя" с Райаном Рейнольдсом 14:39
Названо число привитых от коронавируса москвичей старше 60 лет 14:26
Умерла актриса из "Трех орешков для Золушки" Либуше Шафранкова 14:26
Петр Толстой: Экс-главу "Жилищника" из Лефортово исключат из "Единой России" за халатность 14:23
Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу 14:22
Вышел трейлер сериала про оккупацию Земли пришельцами "Вторжение" 14:16
Россия пока не будет открывать наземную границу с Беларусью 14:09
Исследование: Испанцы мечтают о возвращении доковидной жизни 14:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд напомнил о запрете ЧОПам обыскивать граждан
Верховный суд напомнил о запрете ЧОПам обыскивать граждан
Названы имена лауреатов Госпремии
Названы имена лауреатов Госпремии
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
10.06.2021 15:17
Рубрика: Власть

Новосибирский губернатор Травников: "Мы видим возможности нашей партии"

Текст: Михаил Сергеев (Новосибирск)
В Новосибирске прошла 39-я конференция регионального отделения "Единой России", в ходе которой подвели итоги предварительного голосования партии и назвали делегатов, которые будут представлять регион на всероссийском съезде в Москве.
Фото: Татьяна Кравченко/РГ Фото: Татьяна Кравченко/РГ
Фото: Татьяна Кравченко/РГ

Секретарь регионального отделения "Единой России", губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил высокий интерес жителей и их активное участие в электронном предварительном голосовании. - В предварительном голосовании фактически приняли участие 5 процентов от всех избирателей, которые живут в Новосибирской области. Процедура была конкурентная - больше 100 кандидатов приняли участие. Теперь предстоит серьезная избирательная кампания, - подчеркнул губернатор.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Видные единороссы побеждают на праймериз к выборам в Госдуму

Ректор Новосибирского университета архитектуры, дизайна и искусств имени Андрея Крячкова Наталья Багрова рассказала на конференции о личном успешном опыте в предварительном голосовании.

- Решение принять участие в праймериз стало ответом на призыв расширить базу кандидатов, разрешение участвовать в выборах не только членам партии. Еще в 2017 году наш университет присоединился к реализации в регионе партийного проекта "Городская среда". Мы оказывали помощь в подготовке проектно-сметной документации для благоустройства придомовых территорий и общественных пространств. Далее была работа в общественном совете партии по подготовке экспертных заключений по мониторингу готовых объектов, - вспоминает Наталья Багрова.

Депутат Государственной думы РФ Виктор Игнатов также высоко оценил работу однопартийцев в Новосибирской области.

- За последние пять лет было сделано много, особенно в благоустройстве. Приведено в порядок знаковое для всех жителей области место - монумент Славы. Создан дисперсный парк в Кировском районе, обустроена Михайловская набережная. В сельских территориях тоже реализовано немало масштабных проектов благоустройства. А самое главное - в регионе построено 39 детских садов и 20 новых школ, - подчеркнул Игнатов.

- Я хорошо помню, как на многих совещаниях в правительстве РФ наши представители отстаивали эти нужные, в первую очередь для региона, программы. Мы видим возможности нашей партии и хотим усилить их в следующем созыве Государственной думы, - подвел итоги конференции новосибирский губернатор.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирская область

Главное сегодня

Все депутаты "ЕР" отчитаются перед избирателями о своей работе до 10 июля
РФ объявила персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии
Россия проводит масштабные учения в центральной части Тихого океана
Минтруд не будет увеличивать количество нерабочих дней ради 31 декабря
Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу
Владимир Путин расширил меры поддержки семей с детьми
КС разъяснил правила оплаты тепловой энергии