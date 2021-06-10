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10.06.2021 16:16
Рубрика: Власть

Омский НПЗ создает современные очистные сооружения в рамках проекта "Чистый воздух"

Текст: Светлана Сибина (Омск)
На Омском НПЗ дан старт гидроиспытанию новых биологических очистных сооружения "Биосфера". Строительство идет в рамках федерального проекта "Чистый воздух". Крупнейший в регионе природоохранный проект реализуется с применением наилучших доступных технологий (НДТ).
Фото: Омский НПЗ Фото: Омский НПЗ
Фото: Омский НПЗ

Эксперты утверждают, что уникальные для отрасли решения повысят эффективность очистки стоков на предприятии почти до 100 процентов.

Фото: Газпромнефть-ОНПЗ
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"Биосфера" является одним из наиболее капиталоемких проектов "Чистого воздуха". Инвестиции "Газпром нефти" в создание комплекса составляют 19 миллиардов рублей.

"Биосфера" предусматривает многоступенчатую очистку. Вода будет последовательно проходить через блоки механической очистки, флотации, биологической очистки, мембранные и угольные фильтры.

В центральной секции комплекса - биореакторе - вода смешивается со специальным илом, насыщенным микроорганизмами, которые поглощают остатки нефтепродуктов. Дополнительно обеззараживается ультрафиолетом, а затем возвращается в производство. Извлеченные нефтепродукты пойдут на переработку.

За счет замкнутого цикла новых очистных сооружений и повторного вовлечения в производство более 70 процентов очищенной воды, Омский НПЗ снизит объемы потребления водных ресурсов на шесть миллионов кубометров в год.

В ходе гидроиспытаний специалисты проверяют герметичность сбора сточных вод, так как именно полная изолированность процесса от внешней среды обеспечивает высокий уровень экологической безопасности.

Фото: Газпромнефть-ОНПЗ
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- Сохранение водных ресурсов входит в число ключевых приоритетов программы модернизации нашего предприятия, - отмечает генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский. - "Биосфера" обеспечит бережное водопотребление и позволит дополнительно сократить общее воздействие производства на окружающую среду. Очень важно, что наши природоохранные проекты не уступают по масштабам проектам повышения производственной эффективности. Это обеспечивает экологическую безопасность непрерывно развивающегося производства в долгосрочной перспективе.

"Газпром нефть" проводит масштабную модернизацию Омского НПЗ с объемом инвестиций более 300 миллиардов рублей. Выполнение мероприятий программы "Чистый воздух" в рамках нацпроекта "Экология" позволит к 2024 году снизить совокупный объем вредных выбросов в атмосферу Братска, Красноярска, Липецка, Магнитогорска, Медногорска, Нижнего Тагила, Новокузнеца, Норильска, Челябинска, Череповца и Читы. В Омске они должны быть снижены на 20 процентов.

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