Омский НПЗ создает современные очистные сооружения в рамках проекта "Чистый воздух"

На Омском НПЗ дан старт гидроиспытанию новых биологических очистных сооружения "Биосфера". Строительство идет в рамках федерального проекта "Чистый воздух". Крупнейший в регионе природоохранный проект реализуется с применением наилучших доступных технологий (НДТ).

Эксперты утверждают, что уникальные для отрасли решения повысят эффективность очистки стоков на предприятии почти до 100 процентов.

"Биосфера" является одним из наиболее капиталоемких проектов "Чистого воздуха". Инвестиции "Газпром нефти" в создание комплекса составляют 19 миллиардов рублей.

"Биосфера" предусматривает многоступенчатую очистку. Вода будет последовательно проходить через блоки механической очистки, флотации, биологической очистки, мембранные и угольные фильтры.

В центральной секции комплекса - биореакторе - вода смешивается со специальным илом, насыщенным микроорганизмами, которые поглощают остатки нефтепродуктов. Дополнительно обеззараживается ультрафиолетом, а затем возвращается в производство. Извлеченные нефтепродукты пойдут на переработку.

За счет замкнутого цикла новых очистных сооружений и повторного вовлечения в производство более 70 процентов очищенной воды, Омский НПЗ снизит объемы потребления водных ресурсов на шесть миллионов кубометров в год.

В ходе гидроиспытаний специалисты проверяют герметичность сбора сточных вод, так как именно полная изолированность процесса от внешней среды обеспечивает высокий уровень экологической безопасности.

- Сохранение водных ресурсов входит в число ключевых приоритетов программы модернизации нашего предприятия, - отмечает генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский. - "Биосфера" обеспечит бережное водопотребление и позволит дополнительно сократить общее воздействие производства на окружающую среду. Очень важно, что наши природоохранные проекты не уступают по масштабам проектам повышения производственной эффективности. Это обеспечивает экологическую безопасность непрерывно развивающегося производства в долгосрочной перспективе.

"Газпром нефть" проводит масштабную модернизацию Омского НПЗ с объемом инвестиций более 300 миллиардов рублей. Выполнение мероприятий программы "Чистый воздух" в рамках нацпроекта "Экология" позволит к 2024 году снизить совокупный объем вредных выбросов в атмосферу Братска, Красноярска, Липецка, Магнитогорска, Медногорска, Нижнего Тагила, Новокузнеца, Норильска, Челябинска, Череповца и Читы. В Омске они должны быть снижены на 20 процентов.