Онколог рассказал, как понять, что человеку угрожает рак

Хирург и онколог Иван Карасев считает, что телосложение и вес человека помогают диагностировать риск развития рака. По его словам, исследователи предложили использовать для оценки риска развития онкологии индекс массы тела (ИМТ) и индекс формы тела (ИФТ) недавно.

ИМТ является показателем для оценки количества жировой ткани в организме по росту и весу человека. Наиболее опасен жир в районе талии и живота. ИФТ учитывает возраст, пол, вес, рост, окружность талии, и считается более точным с точки зрения оценки риска рака.

Так, согласно работе исследователей из Университета Глазго и Ньюкаслского университета, которые проанализировали данные 442 614 человек, в группе участников с самыми высокими показателями ИФТ у людей оказалась на 38% повышена вероятность развития рака печени, на 40% рака легких, на 17% рака кишечника, по сравнению с группой с самыми низкими ИФТ.

При этом у людей с сочетанием высоких ИМТ и ИФТ оказался повышенным риск развития семи видов рака. А именно: матки, пищевода, печени, желудка, почек, кишечника, молочной железы, отметил доктор.