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10.06.2021 09:15

Коллективная безопасность

Опыт ООО "Транснефть-Восток" обеспечивает популяционный иммунитет и надежную работу
Текст: Елена Вторушина
Российская газета - Экономика Сибири № 127(8478)
Крупное предприятие непрерывного цикла с самого начала пандемии направило значительные усилия на то, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции в коллективе, обеспечить бесперебойную работу, и все эти меры оправдались.

Главной задачей стало создание для работников максимально безопасных условий труда и предотвращение массовых вспышек COVID-19. Было проведено множество экстренных мероприятий - от обеспечения средствами индивидуальной защиты и антисептиками до выдачи каждому специальных памяток. Однако, держась настороже, научившись работать дистанционно, весь коллектив ждал массовой вакцинации, которая началась с января.

- Мы понимали, что держать людей, которые задействованы в транспортировке нефти, на удаленном доступе долгое время практически невозможно. Нужно было создать безопасные условия для работы, - рассказал заместитель директора по общим вопросам и управлению персоналом Иркутского районного нефтепроводного управления (филиал компании) Дмитрий Шайдук. - Поэтому, как только появилась вакцина, руководящим составом привились первыми - постарались подать пример.

Непростую задачу вакцинации восьмитысячного коллектива курирует отдел социального развития ООО "Транснефть-Восток".

- Наши сотрудники записывались на Госуслугах самостоятельно, и дополнительно мы организовывали выезды в поликлиники: обзванивали, назначали время и заказывали транспорт, - рассказала начальник отдела Наталья Калинина. - Потом поняли, что гораздо удобнее, когда медики приезжают в наши офисы. Раз в неделю у сотрудников есть возможность привиться от COVID-19 прямо на рабочем месте.

Оперативно была решена задача вакцинации вахтовых рабочих на отдаленных северных территориях Иркутской области, Красноярского края и Якутии.

- Мы обратились в региональные министерства здравоохранения, ведущие клиники с просьбой организовать выездные бригады, - раскрыла путь решения проблемы Наталья Калинина. - И процесс пошел. К примеру, в Иркутской области нас очень выручили медики Киренской районной больницы: они объехали все наши вахтовые станции, которые расположены в области. По этому же принципу мы действовали в Якутии.

Почти три тысячи сотрудников прошли полный цикл вакцинации. Еще полторы тысячи в ближайшем будущем поставят второй компонент. С учетом переболевших ранее и имеющих антитела сформирована коллективная защита. Популяционный иммунитет среди сотрудников предприятия преодолел необходимый для эпидемиологической безопасности 70-процентный порог.

В регионах Компании Нефть и газ Транснефть Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО СФО Алтайский край СФО Иркутская область СФО Кемеровская область СФО Красноярский край

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