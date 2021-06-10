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10.06.2021 11:12
Рубрика: Власть

От коронавируса привили 102-летнюю жительницу Новосибирска

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирской области проходит массовая вакцинация против COVID-19. Особое внимание уделяется пожилым людям. На данный момент от коронавируса привито 25% жителей региона старше 60 лет - почти 160 тысяч человек. В том числе восемь человек в возрасте 100 лет и старше.
Фото: Пресс-служба Правительства Новосибирской области Фото: Пресс-служба Правительства Новосибирской области
Фото: Пресс-служба Правительства Новосибирской области

В числе тех, кто уже привился двумя компонентами вакцины, Евдокия Башкова, которой исполнилось уже 102 года. Вакцинацию провела выездная бригада - она прививает на дому тех, кому сложно дойти до поликлиники из-за возраста или состояния здоровья.

Фото: Пресс-служба Правительства Новосибирской области
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- Мы обе переболели очень сильно осенью. У меня было 75-процентное поражение легких, у мамы - 50-процентное. И мы решили, как только наступит момент, сразу будем вакцинироваться. Я обязательно советую всем это сделать. Все идите вакцинироваться! Будем тогда ходить без масок, общаться. Все время жить в строгости очень надоело. Хочется пожить спокойно, свободно, - рассказала дочь Евдокии Башковой Галина Ларкина.

По словам медика выездной бригады, фельдшера поликлиники №22 Евгении Ельчиной, даже в этой возрастной категории пациентов серьезных побочных эффектов после вакцинации медики не отмечают. Она отметила, что пожилые люди прививаются охотно, особенно сейчас, когда началось лето и вместе с ним дачный сезон. Сама Евдокия Башкова готова агитировать всех за вакцинацию от коронавируса.

- Ничего плохого нет (в вакцинации). Я довольна и, думаю, все будут довольны, - сказала она.

Фото: Пресс-служба Правительства Новосибирской области
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В Новосибирской области работает порядка 100 пунктов вакцинации, полный курс прошли уже более 250 тысяч человек. Процесс вакцинации населения контролируется министерством здравоохранения Новосибирской области. Пункты вакцинопрофилактики коронавирусной инфекции развернуты во всех взрослых поликлиниках Новосибирска и районов области. Работают выездные медицинские бригады, которые прививают трудовые коллективы и маломобильных граждан на дому. Кроме того, можно привиться в торговых центрах и на общественных территориях Новосибирска.

Можно предварительно записаться на процедуру в удобное время по телефонам Call-центров поликлиник, на Едином портале госуслуг, по телефону Единой регистратуры 124. Либо прийти в любой пункт вакцинации и привиться в порядке живой очереди.

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