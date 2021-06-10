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10.06.2021 11:42
Рубрика: Общество

Томский политех улучшил позиции в международном рейтинге QS World University Rankings

В рейтинге QS World University Rankings 2022 Томский политехнический университет занял 395-ю строчку и вошел в 31 % лучших вузов мира.
Фото: Пресс-служба ТПУ Фото: Пресс-служба ТПУ
Фото: Пресс-служба ТПУ

В новом рейтинге ТПУ улучшил позиции по нескольким ключевым показателям. По соотношению количества преподавателей и студентов Томский политех вошел в топ-100 университетов мира (93-е место), поднявшись на 28 пунктов. Этот показатель в ТПУ (16,9 на 100 студентов) более чем вдвое превышает среднемировое значение (8).

Фото: Пресс-служба ТПУ
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Кроме того, вуз вырос еще по двум ключевым критериям: цитируемость ученых и доля иностранных студентов в вузе (30 из 100 в Томском политехе при среднемировом значении 9,3). В итоге в общем рейтинге ТПУ переместился с 401-го места на 395-е.

QS World University Rankings 2022 включает 1 300 университетов (1 002 в предыдущем рейтинге) из 93 стран. Первые три строчки заняли Массачусетский технологический институт, Оксфордский и Стенфордский университеты. Россия представлена в рейтинге 48 вузами, 16 из них вошли в него впервые.

- Томский политех - исследовательский и инженерный университет. Для инженерного университета рост в рейтинге - более капиталоемкая история. Она требует больших инвестиций не только в человеческий капитал, но и в дорогостоящую инфраструктуру, - говорит и.о. ректора Томского политеха Андрей Яковлев. - Как исследовательский университет, ТПУ улучшил в рейтинге этого года позиции по цитируемости. В прошлом году почти 200 статей ученых ТПУ вошли в топ 10 % самых цитируемых в мире. Это публикации в области исследований Арктики и климатических изменений, новых материалов, химии и биомедицины, спектроскопии, физики высокоэнергетических процессов.

Томский политехнический университет за 11 лет поднялся в институциональном рейтинге QS на 156 позиций и расширил присутствие в предметных рейтингах - с одного в 2016 году до десяти в 2021-м. В предметном рейтинге Petroleum Engineering Томский политех в этом году занял 23-ю позицию, показав лучший результат среди российских вузов.

Фото: Пресс-служба ТПУ
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- Сам по себе рейтинг помогает видеть рынок в мировом масштабе: как конкурируют разные модели университетов и модели управления. Это в свою очередь позволяет корректировать и достраивать собственные модели - развития, управления, партнерства. И, чтобы решать задачи мирового уровня, нужно собирать лучшие компетенции в стране и привлекать международных партнеров. Насколько это удается ТПУ, показывает опыт организации "Консорциума водородных технологий", где сейчас уже более 40 участников и партнеров - научных организаций и компаний, - отмечает Андрей Яковлев.

Методология рейтинга основана на оценке деятельности университетов по шести критериям: академическая репутация, репутация среди работодателей, цитирование на одного научно-педагогического работника, соотношение числа преподавателей и студентов, доля иностранных научно-педагогических работников и доля иностранных студентов.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томский политех – 125 лет учим инженеров

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