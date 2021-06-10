В аэропорту Новосибирска самолет сбил опору освещения

На вылете из новосибирского аэропорта Толмачево в Москву самолет Airbus A-321 крылом столкнулся с временной мачтой освещения. Как сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР, по данному инциденту проводится проверка.

Борт должен был вылететь накануне около полуночи по местному времени. При выполнении руления в 23.54 левой частью крыла самолет столкнулся с опорой системы освещения. В салоне находилось 183 человека, в том числе семеро детей. Пострадавших в результате происшествия нет.

Следователи осмотрели место инцидента и само воздушное судно, опросили экипаж самолета. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства случившегося и сумма материального ущерба, причиненного авиакомпании. По результатам этой работы будет принято процессуальное решение.