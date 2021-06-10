В Норильске рабочий погиб при обрушении пола на заводе

Один человек погиб в результате ЧП на Надеждинском металлургическом заводе в Норильске. Работник получил травму при обрушении пола галереи. Спасти мужчину врачам не удалось, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию прокуратуры Красноярского края.

Инцидент произошел 10 июня в 16 часов 59 минут местного времени. В ходе ремонта металлоконструкций галереи между цехами завода частично разрушились перекрытия пола. Получивший травмы при падении с высоты 10 метров работник подрядной организации "Стройлидер" был госпитализирован. Он скончался в больнице, цитирует информационное агентство представителя компании "Норникель".

По данным краевой прокуратуры, пострадавший скончался в машине "скорой помощи". В надзорном ведомстве сообщили о начале проверки обстоятельств происшествия.