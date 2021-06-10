В Новосибирске мужчина на электросамокате сбил ребенка и скрылся

Новости

На Урале после ДТП с шестью погибшими завели дело на водителя автобуса 16:43
На "зеленой" линии столичного метро встали поезда из-за человека на путях 16:40
На мордовский город Рузаевка обрушился град с голубиное яйцо 16:38
Вышел первый трейлер драмы "Глаза Тэмми Фэй" с Джессикой Честейн 16:37
Сергей Собянин уволил руководителя контрактной службы Сергея Дегтярева 16:34
Европарламент проголосовал за возбуждение дела против премьера Чехии 16:33
Во Франции начался суд над мужчиной, который ударил Макрона 16:24
Песня In The End группы Linkin Park установила рекорд на Spotify 16:21
В Роспотребнадзоре оценили объемы производства вакцины от коронавируса 16:10
МИД России выразил протест Украине после провокации во Львове 16:05
Голос рэпера L'One в "Космическом джеме" разозлил пользователей Сети 15:56
ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку про кредитам на нулевом уровне 15:56
В Москве солнечное затмение попало в "пирог облаков" 15:55
Apple запустит подписку на подкасты 15 июня 15:54
В Якутии увидели первое за полвека кольцеобразное затмение 15:51
В Москве включили 12 камер на велополосу 15:43
ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в России 15:42
Noize МС повторно заболел коронавирусом 15:41
На Кубани произошло землетрясение 15:37
2022 год может быть объявлен Годом восстановления экосистем 15:34
Вышел трейлер триллера с Акиньшиной и Янковским "Контейнер" 15:26
Мантуров рассказал об экспорте вакцин "ЭпиВакКорона" и "КовиВак" 15:20
Армения по соглашению с ЕС откажется от названия "коньяк" за 3 миллиона евро 15:14
Мурашко объяснил, почему в РФ увеличилась заболеваемость коронавирусом 15:12
Суд оштрафовал Telegram на 10 млн, а Facebook - на 17 млн рублей 15:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд напомнил о запрете ЧОПам обыскивать граждан
Верховный суд напомнил о запрете ЧОПам обыскивать граждан
Названы имена лауреатов Госпремии
Названы имена лауреатов Госпремии
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
10.06.2021 16:14
Рубрика: Происшествия

В Новосибирске мужчина на электросамокате сбил ребенка и скрылся

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

В Новосибирске объявили в розыск мужчину, который, управляя электросамокатом, совершил наезд на ребенка. Как сообщили в Следственном управлении СКР по региону, по данному факту возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Фото: Сергей Михеев
С улиц городов убирают электросамокаты

По материалам дела, инцидент произошел вчера в Центральном парке Новосибирска. Мужчина разогнался на электросамокате и на высокой скорости сбил ребенка, который гулял по парку с родителями. В результате ребенок получил открытый неосложненный перелом большеберцовой кости со смещением.

Виновник происшествия не принял никаких мер к оказанию помощи, более того, сбежал из парка, пока родители сбитого им ребенка вызывали и ждали скорую помощь. Пострадавшего доставили в расположенный поблизости Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии, где медики провели операцию.

Следователи устанавливают личность мужчины, находившегося за рулем электросамоката, и просят очевидцев происшествия сообщить любую полезную для расследования дела информацию.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

Главное сегодня

Большинство рекомендуемых препаратов от COVID-19 производят в России
Все депутаты "ЕР" отчитаются перед избирателями о своей работе до 10 июля
Суд оштрафовал Telegram на 10 млн, а Facebook - на 17 млн рублей
Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу
РФ объявила персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии
В МВД рассказали о распространенных видах мошенничества
В регионах потребовали провести проверку аттракционов