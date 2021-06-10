В Новосибирске мужчина на электросамокате сбил ребенка и скрылся

В Новосибирске объявили в розыск мужчину, который, управляя электросамокатом, совершил наезд на ребенка. Как сообщили в Следственном управлении СКР по региону, по данному факту возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

По материалам дела, инцидент произошел вчера в Центральном парке Новосибирска. Мужчина разогнался на электросамокате и на высокой скорости сбил ребенка, который гулял по парку с родителями. В результате ребенок получил открытый неосложненный перелом большеберцовой кости со смещением.

Виновник происшествия не принял никаких мер к оказанию помощи, более того, сбежал из парка, пока родители сбитого им ребенка вызывали и ждали скорую помощь. Пострадавшего доставили в расположенный поблизости Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии, где медики провели операцию.

Следователи устанавливают личность мужчины, находившегося за рулем электросамоката, и просят очевидцев происшествия сообщить любую полезную для расследования дела информацию.