Микрофинансовый рынок СФО активно развивается: в прошлом году объемы микрокредитования выросли более чем на треть.

Один из самых популярных мифов о микрофинансовых организациях (МФО): они дают небольшие деньги до зарплаты под огромные проценты. Но рынок микрокредитования сегодня обширный: МФО предлагают более двадцати видов займов. Около четверти портфеля составляют займы для малого и среднего бизнеса по ставкам от двух процентов годовых. А вот на необеспеченные займы "до зарплаты" - до 30 тысяч рублей и сроком до 30 дней - приходится менее 22 процентов.

Что касается огромных ставок, то в 2010-2014 годах они действительно доходили до тысячи процентов годовых. Но целенаправленная работа Центробанка привела к тому, что сегодня они не могут быть выше одного процента в день. Это максимальная планка только для краткосрочных финансовых продуктов - как раз для необеспеченных займов до тридцати дней. Взял десять тысяч рублей до зарплаты - вернул тринадцать тысяч. По другим финансовым продуктам ставки значительно ниже - например, кредит на покупку автомобиля на два-три года обойдется примерно в тридцать процентов годовых.

Удалось ограничить и долговую нагрузку заемщиков. Предельный размер неустоек, штрафов и пени по закону не должен превышать 1,5 суммы займа. Если взял десять тысяч рублей и не смог выплатить, то максимальная сумма для возврата - не более 25 тысяч руб-лей. Чтобы умерить аппетиты кредиторов, введено также ограничение и на предельный размер займа - до 500 тысяч рублей, и на число обращений в МФО для заемщиков - до девяти раз.

Часто приходится слышать, что микрофинансовые организации "наживаются на бедности". Ставки в МФО, действительно, заметно выше, чем в банках, поскольку они занимаются высокорискованными финансовыми операциями - выдают деньги на короткий срок и без обеспечения. У некоторых заемщиков МФО плохая кредитная история, "серая" неподтвержденная зарплата, низкие или нерегулярные доходы. Риск невозврата микрозайма в этих случаях очень высок, поэтому и ставки выше.

Если уравнять ставки с банковскими, то сроки выдачи и количество отказов будут как у банков, и многие люди просто не смогут получить деньги. Нельзя ставить банки и микрофинансовые организации в равные условия. Банки используют средства, привлеченные у населения и организаций, и не могут рисковать деньгами своих клиентов. А МФО чаще работают на средства инвестора или собственника и в случае невозврата покрывают этот риск за свой счет.

Некоторые политики и депутаты предлагают вообще ликвидировать микрофинансовые организации. Но тогда большая прослойка людей, которые не могут быть заемщиками банков, лишится возможности получать кредиты. Запрет МФО приведет к расширению нелегального рынка микрофинансирования. Нельзя недооценивать социальную роль МФО. Ведь они удовлетворяют потребность в коротких и небольших займах, когда деньги нужны срочно. И порой удерживают людей от того, чтобы преступить закон. Кроме того, МФО часто работают там, где мало банков, и предпринимателям, самозанятым сложно получить кредит. В 2020 "пандемийном" году МФО в полтора раза увеличили объем займов малому бизнесу. Если запретить микрофинансовые организации, то значительное число субъектов МСБ лишится финансовой поддержки.

Бытует и мнение, что МФО - это полукриминальный бизнес. Здесь нужно четко различать легальные микрофинансовые организации и "черных" кредиторов. Все легальные МФО находятся в государственном реестре, под прямым надзором Банка России и под контролем саморегулируемых организаций. Если кредитора, выдающего себя за МФО, нет в реестре - значит, это нелегал, и о нем надо сообщить в правоохранительные органы либо в ЦБ. А проверить легальность микрофинансовой организации просто: зайти на сайт Банка России и найти в реестре МФО ее реквизиты.

Что касается "выбивания" долгов и отъема квартир, то с ноября 2019-го МФО запрещено давать деньги под залог жилья. Если организация предлагает такой заем, значит, это или "черный" кредитор, или легальная МФО пытается действовать в обход закона. В любом случае, нельзя соглашаться на такие условия, иначе можно остаться без жилья. Закон запрещает МФО передавать долг кому-либо, кроме приставов и коллекторов. И число жалоб на выбивание долгов в МФО постоянно сокращается - в 2020 году снизилось на тридцать процентов.

Но тут есть и другая сторона медали. Заемщики почему-то думают: раз МФО - не банк, то с ней можно не рассчитываться. При этом микрофинансовые организации все чаще подают на должников в суд. А когда судебные приставы взыскивают долги с действующих счетов, заемщики удивляются и идут жаловаться.