СКФУ открывает представительство в Узбекистане

В рамках рабочего визита в Узбекистан ректор Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) Дмитрий Беспалов встретился с руководством Самаркандского государственного университета. Обсуждались планы по расширению сотрудничества между вузами в академической, научной и гуманитарной сферах.

Делегацию СКФУ принимал ректор Самаркандского государственного университета Рустам Халмурадов. Партнеры подвели итоги совместной деятельности за последний год и рассмотрели совместные проекты, запуск которых запланирован на ближайшее время.

Отмечалось, что сотрудничество между вузами вышло на новый уровень. С прошлого года университеты приступили к реализации шести совместных магистерских программ с возможностью получения двух дипломов. Ведется подготовка специалистов в области русского языка, русской литературы, территориального планирования и организации туристско-рекреационной деятельности, ландшафтоведения, корпоративных финансов, экономики труда и управления персоналом. А с этого года откроется набор на новые программы магистратуры по социологии, физической культуре, а также по двум программам бакалавриата: "Вычислительные, программные, информационные системы и компьютерные технологии" и "Анализ данных и искусственный интеллект".

Активно развивается академическая мобильность. В настоящее время в СКФУ работают три приглашенных преподавателя из Самаркандского госуниверситета, а представители СКФУ периодически читают лекции студентам в Узбекистане.

На встрече с ректором Самаркандского госуниверситета Рустамом Халмурадовым партнеры обсудили дальнейшие перспективы такого сотрудничества, в том числе в области науки. Вузы планируют открыть международную лабораторию для изучения природных и социально-экономических особенностей регионального развития. Ее создание, уверены партнеры, позволит объединить потенциал университетов для работы над актуальными для России и Узбекистана исследовательскими проектами. Так, уже в ближайшее время ученые займутся мониторингом природных процессов, природопользования и охраны окружающей среды на территории обеих стран.

Помимо этого, станут изучаться региональные особенности социально-экономических, этнодемографических и миграционных процессов, а также урбанизации в России и Узбекистане. В центре внимания исследователей также будет развитие туризма. В рамках совместной работы планируется проведение конференций и семинаров, обмен преподавателями, аспирантами и магистрантами, совместные научные публикации.

Важным шагом в укреплении сотрудничества между вузами окажется создание на базе Самаркандского госуниверситета представительства СКФУ.

- Узбекистан является одной из приоритетных стран для развития научно-образовательного сотрудничества, Самаркандский госуниверситет - наш стратегический партнер, поэтому мы не случайно открываем первое представительство СКФУ за рубежом на базе именно этого вуза, - отметил ректор СКФУ Дмитрий Беспалов. - Нас связывает плодотворное сотрудничество, основанное на взаимном уважении и стремлении внести вклад в укрепление дружественных связей между нашими странами.

Основными направлениями деятельности представительства будут работа с потенциальными абитуриентами, реализация совместных образовательных, научных и гуманитарных проектов, в том числе по продвижению русского языка в республике.

Пресс-релиз предоставлен Северо-Кавказским федеральным университетом