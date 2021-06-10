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Рубрика: Общество

Доктор вызывает на прием

"Онкопатруль" пришел к жителям Мурманской области
Текст: Валерия Наумова
Российская газета - Федеральный выпуск № 128(8479)
В России онкология занимает второе место среди причин смертности населения. Главным ключом к успеху в борьбе против рака специалисты называют раннюю диагностику заболеваний.

Мурманская область станет одиннадцатым субъектом Российской Федерации, где состоится информационно-просветительская акция "Онкопатруль". Проверку на раннее выявление злокачественных образований пройдут сотни работников двух крупнейших градообразующих предприятий - Кольской горно-металлургической компании и судоремонтного завода "Нерпа", а также сотрудники образования и социальной сферы Мурманска.

Фото: iStock
Онколог рассказал, как распознать рак на ранней стадии

Впервые по предложению главного онколога Минздрава России академика РАН Андрея Каприна к участию в акции привлечены специалисты Центра НМИЦ онкологии имени Петрова, возглавляемого главным внештатным онкологом Северо-Западного Федерального округа Алексеем Беляевым. Это позволит охватить "повозрастным обследованием" наибольшее число северян.

В случае подозрений на онкообразование и с целью дообследования сотрудники будут направляться в Мурманский областной онкодиспансер.

В регионах Общество Здоровье Правительство Минздрав Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область Онкология: как победить рак

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