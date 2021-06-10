В России онкология занимает второе место среди причин смертности населения. Главным ключом к успеху в борьбе против рака специалисты называют раннюю диагностику заболеваний.

Мурманская область станет одиннадцатым субъектом Российской Федерации, где состоится информационно-просветительская акция "Онкопатруль". Проверку на раннее выявление злокачественных образований пройдут сотни работников двух крупнейших градообразующих предприятий - Кольской горно-металлургической компании и судоремонтного завода "Нерпа", а также сотрудники образования и социальной сферы Мурманска.

Впервые по предложению главного онколога Минздрава России академика РАН Андрея Каприна к участию в акции привлечены специалисты Центра НМИЦ онкологии имени Петрова, возглавляемого главным внештатным онкологом Северо-Западного Федерального округа Алексеем Беляевым. Это позволит охватить "повозрастным обследованием" наибольшее число северян.

В случае подозрений на онкообразование и с целью дообследования сотрудники будут направляться в Мурманский областной онкодиспансер.