"Арктический плавучий университет-2021" отправится на Новую Землю

Новости

МИД РФ: НАТО отказалось участвовать в Московской конференции по безопасности 19:01
Вынесен приговор бывшим руководителям компании "ВИМ-Авиа" 18:58
АТОР попросила оперштаб открыть массовые зарубежные направления 18:35
Ударивший Макрона мужчина приговорен к тюремному сроку и штрафу 18:35
На Урале задержали водителя автобуса, насмерть сбившего шесть человек 18:34
16 российских вузов впервые попали в международный рейтинг QS 18:33
В МИД РФ не понимают заявлений Госдепа США о "Северном потоке-2" 18:21
В ФМБА объяснили, когда привитые от COVID-19 могут стать донорами крови 18:04
Спонсорам нежелательных НПО грозят пять лет тюрьмы 17:41
Опубликованы фото и видео кольцеобразного затмения Солнца 17:39
Олег Леонов пойдет в Госдуму как независимый кандидат 17:33
В ВОЗ предрекли распространение индийского штамма COVID-19 в Европе 17:27
Инфекционист объяснил всплески заболеваемости COVID в разных странах 17:16
МИД РФ про санкции ЕС против Минска: "Если хотите омлет, бейте свои яйца" 17:11
Посол России заверил в поддержке Беларуси в условиях санкций 17:06
На Урале после ДТП с шестью погибшими завели дело на водителя автобуса 16:43
На "зеленой" линии столичного метро встали поезда из-за человека на путях 16:40
На мордовский город Рузаевка обрушился град с голубиное яйцо 16:38
Вышел первый трейлер драмы "Глаза Тэмми Фэй" с Джессикой Честейн 16:37
Сергей Собянин уволил руководителя контрактной службы Сергея Дегтярева 16:34
Европарламент проголосовал за возбуждение дела против премьера Чехии 16:33
Во Франции начался суд над мужчиной, который ударил Макрона 16:24
Песня In The End группы Linkin Park установила рекорд на Spotify 16:21
В Роспотребнадзоре оценили объемы производства вакцины от коронавируса 16:10
МИД России выразил протест Украине после провокации во Львове 16:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд напомнил о запрете ЧОПам обыскивать граждан
Верховный суд напомнил о запрете ЧОПам обыскивать граждан
Названы имена лауреатов Госпремии
Названы имена лауреатов Госпремии
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
10.06.2021 18:18
Рубрика: Общество

В гости к белому медведю

"Арктический плавучий университет-2021" отправится на Новую Землю
Текст: Татьяна Тюменева (Архангельск)
Научно-экспедиционное судно "Михаил Сомов" готовится уйти в экспедицию вечером 10 июня от причала в Архангельске. На его борту находится 55 человек - участников "Арктического плавучего университета-2021". Экспедиция рассчитана на три недели, а ее маршрут проходит через архипелаги Земля Франца-Иосифа и Новая Земля.
Фото: Пресс-служба Северного (Арктического) федерального университета Фото: Пресс-служба Северного (Арктического) федерального университета
Фото: Пресс-служба Северного (Арктического) федерального университета

Примерно половина участников - студенты и аспиранты различных вузов, в том числе из Московского и Санкт-Петербургского государственных университетов, Российского государственного гидрометеорологического университета. Остальные - специалисты по арктическому региону.

Фото: Русское географическое общество
Что нашла на морском дне в Арктике экспедиция РГО и Северного флота

Как рассказала Елена Кудряшова, ректор Северного (Арктического) федерального университета имени М.В.Ломоносова, организовавшего поход, такие экспедиции стали проводить с 2012 года. Главная цель: чтобы молодежь получила знания и реальные навыки работы в условиях северных морей.

С каждым разом юношей и девушек, желающих участвовать в экспедиции, становится все больше. Конкурс достигает десяти человек на место, отбор очень жесткий. Нужна и хорошая успеваемость, и научные разработки, и отличное здоровье, и психологическая устойчивость.

Несмотря на тяжелые по обычным меркам условия (это не круиз!), ребятам в "Плавучем университете" нравится. Как показал опыт, 85 процентов юных исследователей затем связывают свою дальнейшую судьбу именно с Арктикой, приходя на работу в различные НИИ и другие организации, едут на отдаленные полярные станции.

В Арктике появится газохимический комплекс

С 2012 года состоялось 12 экспедиций, в которых приняли участие 600 человек. Примерно две трети из них - студенты и аспиранты. Приглашают и ребят из других стран. В "Плавучем университете" уже приняли участие представители 15 стран, в том числе Швеции, Норвегии, Франции, Китая, Бразилии. Только в прошлом году из-за пандемии проект перешел в дистанционный режим.

В этом году все вернулось в офлайн. Но с условием: абсолютно все участники должны быть либо привиты от коронавируса, либо иметь документ об антителах к нему. Пандемия внесла и другие коррективы: экспедиция на этот раз - только с российскими участниками.

У нынешней экспедиции есть дополнительный огромный плюс: если раньше ходили на судне "Профессор Молчанов", то теперь на "Михаиле Сомове". "Сомов" имеет вертолет, который будет задействован в программе, а значит, ребята получат возможность высадки в места, к которым вплотную судно подойти не сможет, что увеличит спектр исследований.

Фото: Владимир Баранов / РИА Новости
Для Арктики разработают цифровой госплан

- Во время таких экспедиций удалось впервые идентифицировать различные виды растений, микроорганизмов. И не только. Был зафиксирован чернобровый альбатрос, ранее не встречавшийся в арктических зонах, - пояснил Александр Сабуров, директор Арктического центра стратегических исследований Арктического университета.

А на Новой Земле обнаружили арктического шмеля. Это древний вид шмеля (а считалось, что вообще на таких широтах они не водятся). Удалось доказать, что данный вид не мутировал, а именно выжил в суровых северных условиях.

Интересные работы были проведены по биомониторингу полярных областей. В частности, студенты собирали образцы (с последующим их исследованием) планктона, пресной воды, рыбы, птицы, которую употребляют местные жители нескольких северных островов. Проводили забор крови, чтобы посмотреть, как загрязняющие вещества переносятся по пищевым цепочкам.

В Арктике будут построены две международные научные станции

Становятся все актуальнее исследования, связанные с потеплением Арктики, таянием льдов. И с относительно новым экологическим бедствием - микропластиком, который теперь обнаруживается уже повсеместно в водах океанов, морей, рек.

- Проект уникальный. Не сухие книжные знания, а все на практике. Природа куда более разнообразна, чем те примеры, о которых мы читаем, - подчеркнул Александр Кирилов, директор Национального парка "Русская Арктика" (парк является одним из партнеров проекта).

Молодежь ждут не только красоты Севера и бесконечный полярный день, но и круглосуточные дежурства с непогодой. И не только научные исследования, но знакомства с жизнью и бытом полярников. "Михаил Сомов" будет доставлять и грузы на полярные станции. Кстати, заодно можно будет увидеть, какую модернизацию проходят станции и сравнить - хотя бы со знаменитой палаткой папанинцев в Музее Арктики и Антарктики.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Арктика: битва за ресурсы

Главное сегодня

МИД России выразил протест Украине после провокации во Львове
АТОР попросила оперштаб открыть массовые зарубежные направления
Глава МВД предложил сделать техосмотр частных легковых машин добровольным
Мурашко объяснил, почему в РФ увеличилась заболеваемость коронавирусом
Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу
Что происходит с русским языком в эпоху пандемии
Кому может понадобиться третья доза вакцины от COVID-19