"Арктический плавучий университет-2021" отправится на Новую Землю

Научно-экспедиционное судно "Михаил Сомов" готовится уйти в экспедицию вечером 10 июня от причала в Архангельске. На его борту находится 55 человек - участников "Арктического плавучего университета-2021". Экспедиция рассчитана на три недели, а ее маршрут проходит через архипелаги Земля Франца-Иосифа и Новая Земля.

Примерно половина участников - студенты и аспиранты различных вузов, в том числе из Московского и Санкт-Петербургского государственных университетов, Российского государственного гидрометеорологического университета. Остальные - специалисты по арктическому региону.

Как рассказала Елена Кудряшова, ректор Северного (Арктического) федерального университета имени М.В.Ломоносова, организовавшего поход, такие экспедиции стали проводить с 2012 года. Главная цель: чтобы молодежь получила знания и реальные навыки работы в условиях северных морей.

С каждым разом юношей и девушек, желающих участвовать в экспедиции, становится все больше. Конкурс достигает десяти человек на место, отбор очень жесткий. Нужна и хорошая успеваемость, и научные разработки, и отличное здоровье, и психологическая устойчивость.

Несмотря на тяжелые по обычным меркам условия (это не круиз!), ребятам в "Плавучем университете" нравится. Как показал опыт, 85 процентов юных исследователей затем связывают свою дальнейшую судьбу именно с Арктикой, приходя на работу в различные НИИ и другие организации, едут на отдаленные полярные станции.

С 2012 года состоялось 12 экспедиций, в которых приняли участие 600 человек. Примерно две трети из них - студенты и аспиранты. Приглашают и ребят из других стран. В "Плавучем университете" уже приняли участие представители 15 стран, в том числе Швеции, Норвегии, Франции, Китая, Бразилии. Только в прошлом году из-за пандемии проект перешел в дистанционный режим.

В этом году все вернулось в офлайн. Но с условием: абсолютно все участники должны быть либо привиты от коронавируса, либо иметь документ об антителах к нему. Пандемия внесла и другие коррективы: экспедиция на этот раз - только с российскими участниками.

У нынешней экспедиции есть дополнительный огромный плюс: если раньше ходили на судне "Профессор Молчанов", то теперь на "Михаиле Сомове". "Сомов" имеет вертолет, который будет задействован в программе, а значит, ребята получат возможность высадки в места, к которым вплотную судно подойти не сможет, что увеличит спектр исследований.

- Во время таких экспедиций удалось впервые идентифицировать различные виды растений, микроорганизмов. И не только. Был зафиксирован чернобровый альбатрос, ранее не встречавшийся в арктических зонах, - пояснил Александр Сабуров, директор Арктического центра стратегических исследований Арктического университета.

А на Новой Земле обнаружили арктического шмеля. Это древний вид шмеля (а считалось, что вообще на таких широтах они не водятся). Удалось доказать, что данный вид не мутировал, а именно выжил в суровых северных условиях.

Интересные работы были проведены по биомониторингу полярных областей. В частности, студенты собирали образцы (с последующим их исследованием) планктона, пресной воды, рыбы, птицы, которую употребляют местные жители нескольких северных островов. Проводили забор крови, чтобы посмотреть, как загрязняющие вещества переносятся по пищевым цепочкам.

Становятся все актуальнее исследования, связанные с потеплением Арктики, таянием льдов. И с относительно новым экологическим бедствием - микропластиком, который теперь обнаруживается уже повсеместно в водах океанов, морей, рек.

- Проект уникальный. Не сухие книжные знания, а все на практике. Природа куда более разнообразна, чем те примеры, о которых мы читаем, - подчеркнул Александр Кирилов, директор Национального парка "Русская Арктика" (парк является одним из партнеров проекта).

Молодежь ждут не только красоты Севера и бесконечный полярный день, но и круглосуточные дежурства с непогодой. И не только научные исследования, но знакомства с жизнью и бытом полярников. "Михаил Сомов" будет доставлять и грузы на полярные станции. Кстати, заодно можно будет увидеть, какую модернизацию проходят станции и сравнить - хотя бы со знаменитой палаткой папанинцев в Музее Арктики и Антарктики.