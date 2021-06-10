Чем отличаются многодетные семьи в регионах

Анна Кондратьева своим вопросом: "Чем моя многодетная семья отличается от многодетной семьи в Санкт-Петербурге?" поставила меня в тупик. С одной стороны, у нас вроде все равны: живут по одним и тем же законам, ко всем внимательное и заботливое отношение. А с другой, ну, конечно, есть множество различий... Каждая семья - свой мир. Заметив мое смущение, она сама же на него, улыбнувшись, коротко ответила: "Бюджетом региона..."

Никита и Анна Кондратьевы сразу решили жить в деревне, а ребятишек - сколько Бог пошлет. И он послал им девять детей. И не знали Кондратьевы, что в городе у них было бы больше льгот. Фото: из архива семьи Кондратьевых

...Многодетная семья Кондратьевых живет в деревне Мстижа Новгородской области. Поселиться в сельской местности Никита и Анна решили с самого начала отношений, ребятишек - сколько Бог пошлет... И он послал уже девять детей, младшему из которых год, а старшему - 13. До районного центра поселка Демянск, где старшие дети учатся и работает Анна, больше двух десятков километров. Из транспортных возможностей - в основном школьный автобус и старенькая личная "шестерка", которая постоянно ломается. Да и вообще толку от нее не так уж много - вся семья не поместится!

Когда же Анна Кондратьева узнала, что в соседнем Петербурге многодетным семьям бесплатно предоставляют микроавтобус, она обратилась за аналогичной помощью в родную Новгородскую администрацию. И тут она выяснила, что жители разных субъектов Федерации получают разные меры поддержки.

- Разве мои дети виноваты в том, что их родители живут в регионе, который оказался дотационным? - рассуждает Анна. - На селе-то транспортное средство куда нужнее, чем в городе. У нас расстояния большие... до нескольких десятков километров, и рассчитывать приходится только на школьный да рейсовый автобусы. На такси же не накатаешься. Однако ни в бюджете Демянского района, ни в казне Новгородской области средств на покупку автомобиля для моей семьи и других подобных нет.

И возразить ей нечем. Все четко прописано в Федеральном законе "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей": за счет своих средств устанавливайте, какие хотите, дополнительные меры поддержки семей, имеющих детей. Есть, конечно, и программа "Семейный автомобиль". Она дает возможность приобрети отечественную машину с 10-процентной скидкой в кредит. Но какой кредит для многодетной семьи?! И так забот полон рот. К тому же сколько непредвиденных ситуаций. У тех же Кондратьевых в январе произошел серьезный пожар из-за короткого замыкания в конвекторе. Нужно закупать материалы, делать ремонт, восстанавливать документы...

А может быть, справедливее будет, несколько раз в разговоре повторяет Анна Кондратьева, "внести поправки в федеральное законодательство и установить в нем равные права многодетных семей на получение мер соцподдержки вне зависимости от региона их проживания?"

Судя по мнениям в соцсетях и редакционной почты, эта тема становится все более актуальной.

Комментарии

Владимир Климанов, директор Центра региональной политики РАНХиГС:

- Насколько мне известно, сейчас готовится проект указа президента РФ о мерах поддержки многодетных семей, где будет прописано, на какие гарантированные минимальные меры поддержки могут рассчитывать многодетные семьи в нашей стране. По факту сложилась такая ситуация, что меры поддержки многодетных семей в каждом субъекте РФ разные. Более того, сам статус таких семей в разных регионах тоже различается и поддерживают их по-разному: выплатами в связи с рождением детей, льготами по лекарственному обеспечению, по оплате ЖКУ, бесплатным проездом на общественном транспорте, оздоровлением детей, налоговыми льготами и др. Поэтому унифицировать весь спектр мер поддержки многодетных семей в таких разных регионах, какие есть в нашей стране, сложно и нецелесообразно.

Янис Кириченко, глава семьи, в которой двенадцать детей, Свердловская область:

- Чтобы нам выделили хоть какую-то машину, мы написали несколько писем местным властям разного уровня. Ведь детей в больницу, школу возить, в кружки и секции. Но всякий раз ответ был один: "В бюджете средств на это не предусмотрено".

Год назад машину я все-таки купил, взял кредит на пять лет. Плачу 12 тысяч рублей в месяц. Но и кредит долгое время не давали, стучался в разные банки, но как узнают, что в семье 12 детей, сразу отказывают. Поэтому, на мой взгляд, решение о выделении машины должно быть в компетенции федеральных властей. На местном уровне могут продолжать отделываться отписками.

Иван Сухарев, депутат Госдумы:

- В августе прошлого года группа депутатов направила в Министерство труда и социальной защиты РФ предложение выдавать многодетным машины вместимостью не менее семи мест "на правах собственности за счет федеральных средств", однако оно было отклонено. Как пояснили нам, "концепция правильная", однако все зависит от благосостояния региона. Так что разделение российских граждан по месту проживания продолжается. Хотя на эту несправедливость нам все больше указывают наши избиратели.

Алексей Качан, врио министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области:

- Если бы автомобили для многодетных семей централизованно закупались федеральным центром и направлялись в регионы, это было бы здорово. У регионов разные бюджетные возможности. В Пензенской области мы не имеем возможности обеспечить всех нуждающихся многодетных автомобилями, а делать это для отдельных было бы неправильно.

Подготовили Ольга Бухарова, Елена Мационг, Наталья Саванкова, Мария Голубкова

Справка "РГ"

Помимо Санкт-Петербурга, возможность приобрести автомобиль за счет средств регионального бюджета имеют многодетные семьи и других регионов. Условия предоставления субсидий в них существенно отличаются как по сумме средств, так и по количеству детей в семье. К примеру, по региональному закону в Саратовской области автомашину может получить семья, в которой семь и более детей. В Тверской области многодетные семьи, воспитывающие пять и больше несовершеннолетних детей, с осени 2020 года получили возможность оформить сертификат на один миллион рублей для покупки автомобиля. А в Липецкой области семьи выбирают и покупают автомобиль сами. Для этих целей область предоставляет средства, сумма фиксированная - 900 тысяч рублей. После этого в течение 120 дней семья должна предоставить документы на покупку авто.

По сообщениям собкоров "РГ"