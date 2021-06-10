Федеральный центр поддержал план газификации Заполярья

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал "РГ" о перспективах газификации региона, новом цифровом гиде для туристов и итогах работы ТОР "Столица Заполярья".

Всех жителей региона волнует вопрос газификации Мурманской области. Что удалось сделать в этом направлении?

Андрей Чибис: Этому вопросу уделяется максимум внимания, и данная работа ведется совместно с "Газпромом" и "НОВАТЭКом". Напомню, недавно состоялось совещание с участием всех заинтересованных сторон, по результатам которого принято решение о целесообразности газификации Мурманской области путем строительства газопровода.

Сейчас уточняется финансовая модель проекта, объем спроса и предполагаемая стоимость газа для промышленных потребителей. Могу сказать, что мы серьезно продвинулись вперед. Хотелось бы поблагодарить коллег из "НОВАТЭКа" и "Газпрома" за внимательное отношение и поддержку.

Кроме того, продвижению этого проекта активно содействует человек, который родился в Мурманске и сегодня отвечает за промышленное развитие страны - министр промышленности и торговли РФ Денис Валентинович Мантуров, спасибо ему за это. Газификация позволит снизить для граждан плату за жилищно-коммунальные услуги и создать новые перерабатывающие производства.

Кроме того, это важный экологический вопрос, поскольку использование сегодня мазута в качестве топлива приводит к значительным выбросам загрязнений в атмосферу, а от этого во многом зависит здоровье граждан.

Одной из важнейших отраслей экономики Мурманской области становится туризм. Что нового мы сможем предложить гостям Заполярья в нынешнем году?

Андрей Чибис: Да, сегодня это быстро растущий сектор экономики. Главный вопрос - это создание конкурентного сервиса и средств размещения. Мы развиваем несколько туристических кластеров, в частности в Хибинах и Териберке, скоро приступим к аналогичным проектам на полуостровах Рыбачьем и Среднем. Мурманск также должен стать точкой притяжения туристов.

Предпринимаем меры для того, чтобы гости Заполярья могли ознакомиться с культурой поморов и саами - коренных жителей Кольского полуострова. В регионе запущена цифровая туристическая платформа murmansk.travel, которая включает в себя региональный туристический портал и мобильное приложение для IOs и Android, а также маркетплейс с возможностью сразу оплачивать экскурсии, авиабилеты, бронировать гостиницы.

На платформе уже размещено более четырехсот объектов, почти двести экскурсий и 32 туроператора. Пользователям доступен каталог отелей, ресторанов, музеев, театров, исторических и природных памятников, здесь можно отслеживать прогноз северного сияния. И самое главное - мы будем видеть, какие участники рынка как работают, и в зависимости от этого оказывать им поддержку.

Недавно ТОР "Столица Арктики" исполнился год. Каковы итоги ее работы за этот срок? Что она принесла региону в нелегкий пандемийный период?

Андрей Чибис: Да, 2020 год был непростым. Но мы не только не уронили экономику области, но и добились прироста по инвестициям, создания уникального преференционного режима, ведь ТОР была создана в мае 2020 года, в самый пик пандемийных ограничений.

Согласно недавно опубликованному инвестиционному рейтингу российских регионов, мы прибавили 15 пунктов, и Мурманская область стала одном из лидеров в стране по динамике инвестиций. За год своей работы ТОР получила восемь резидентов, которые намерены реализовать инвестпроекты на общую сумму более 166 миллиардов рублей, включая инвестиции по соглашениям об осуществлении деятельности на ТОР.

В данные проекты уже вложены 55 миллиардов, и эти вложения уже принесли областному бюджету около двух миллиардов рублей налогов и дали 367 рабочих мест. Для резидентов ТОР действует целый комплекс преференций, которые бизнес уже успел оценить по достоинству. Впереди большая и продуктивная работа, которая позволит создать тысячи новых рабочих мест и повысить качество жизни людей на Севере.