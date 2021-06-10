КС РФ напомнил судьям о запрете на второе гражданство

Конституционный суд РФ отказался рассматривать дело о двойном гражданстве бывшего председателя Клетского районного суда Волгоградской области Рашада Гасан оглы Набиева. Определение, которое судьи сформулировали по итогам рассмотрения его жалобы, можно расценить как критику правоприменительных решений по его делу.

Статья 119 Конституции РФ прямо запрещает становиться судьями гражданам РФ, имеющим иностранное гражданство или иные документы, дающие право проживания на территории другого государства. У Набиева такое гражданство могло появиться по праву рождения - родители были выходцами из Азербайджанской ССР. Тем не менее, в 2013 году Указом президента РФ он был назначен председателем Клетского районного суда Волгоградской области. Однако когда в 2019 году по истечении шестилетнего срока Набиев решил снова подавать документы для участия в конкурсе на должность, то рекомендаций не получил как раз по причине двойного гражданства.

Оспорить решение коллег он не смог, несмотря на то, что законодательство Азербайджанской республики прямо предусматривает лишение гражданства в случае добровольного получения гражданства другого государства (у Набиева - гражданство РФ). Кроме того, постановление Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики, которое подтвердило его гражданство, впоследствии было аннулировано, однако на момент рассмотрения дела суду это не было известно.

Последней инстанцией оставался Конституционный суд. В обращении экс-судья указал, что в его случае буква статьи 119 основного законы страны была истолковано расширительно: к "иным документам, подтверждающим право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства" отнесли справку из миграционной службы", то есть имеется правовая неопределенность. Однако КС с этим не согласился.

В решении 2007 года судьи уже высказали мнение, что при наличии двойного гражданства значение для человека гражданства РФ "как политико-юридического выражения ценности связи с Отечеством объективно снижается". Проблемы, связанные с урегулированием вопросов гражданства РФ для лиц, родившихся на территории других государств - бывших республик СССР, не раз становились предметом рассмотрения КС РФ. В целом ряде своих решений суд указывал, что решение вопроса о наличии у гражданина России гражданства иностранного государства из числа бывших союзных республик требует установления и оценки всех значимых фактических обстоятельств.

- Доказательством наличия гражданства (подданства) иностранного государства является, прежде всего, факт выдачи лицу документа, подтверждающего наличие гражданства (подданства), - указал КС РФ, что, однако, не исключает принятия во внимание и иных доказательств, если они с очевидностью свидетельствуют о наличии у лица гражданства (подданства) иностранного государства.

При этом от второго гражданства можно отказаться. Поэтому КС пришел к выводу, что заявитель фактически выражает несогласие с состоявшимися по его делу правоприменительными решениями и оценкой обстоятельств, данными валификационной коллегией судей Волгоградской области и судами, а неопределенность в оспоренной норме статьи 14 Закона РФ "О статусе судей в РФ" отсутствует. На этом основании в принятии жалобы к рассмотрению отказано.