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Рубрика: Общество

Молодые ученые рассказали о сложностях в российской науке

Текст: Мария Агранович
По миллиону рублей в числе других лауреатов научной премии имени Ильи Сегаловича получат ученые из Санкт-Петербургского отделения Высшей школы экономики. Премия, которую уже третий год проводит "Яндекс", вручается молодым исследователям и научным руководителям за достижения в области компьютерных наук.

Для Олега Свидченко, студента магистратуры ВШЭ - Санкт-Петербург, это первая серьезная награда как ученого. А как призер Всероссийской олимпиады школьников, несколько лет назад Олег стал обладателем гранта президента.

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Олег исследует обучение с подкреплением, область науки об искусственном интеллекте. Но не так просто объяснить человеку, далекому от сферы информационных технологий, что это. Ученый попытался "на пальцах" рассказать о том, как обучать алгоритмы.

"Как учатся животные? Для них важнейшую роль играет "гормональное подкрепление": в результате каких-то действий происходит выброс эндорфинов, дофамина, и они продолжают делать то, что приводит к положительному результату. И наоборот: ощущение боли учит животных избегать того, что приводит к негативным ощущениям. В обучении с подкреплением мы пытаемся добиться того же самого от алгоритмов: научить их действовать по принципу "ответных реакций".

Есть мнение, что занятие наукой - чистой воды энтузиазм.

"В науке, в том числе и в компьютерной, основная сложность в том, что ты не видишь результатов своего труда сразу, - подтверждает Олег. - Ты генерируешь идеи, и непонятно, будут они работать или нет".

По мнению его старшего коллеги, заведующего Центром анализа данных и машинного обучения ВШЭ - Санкт-Петербург Алексея Шпильмана, быть ученым - это призвание.

"Не стоит становиться ученым, только чтобы получить Нобелевскую премию, ведь нет способа по заказу сделать научное открытие. Нужно именно хотеть заниматься этим и получать удовольствие от самого процесса", - говорит Алексей.

Но даже будучи энтузиастом, не всегда получается закрывать глаза на сложности, которые есть в российской науке. По мнению Алексея Шпильмана, основных - две: культурная и финансовая.

Фото: Павел Комаров/ РИА Новости
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"Наша наука долгое время была изолирована, и сейчас только начинает открываться миру, - поясняет ученый. - Ведь придумать идею, написать код и получить результат - это полдела. Эксперимент и его результат надо "вписать" в текущий мировой контекст, опубликовать в серьезном издании… У нас с этим до сих пор некоторые сложности".

Остро стоит и вопрос финансов. Конечно, сегодня с этим помогают гранты, премии и различные компании, которые заинтересованы в том, чтобы вкладываться в науку. Но, по словам Шпильмана, многие все же уходят из науки в индустрию.

"У молодого ученого должно быть ясное понимание того, как сложится его научная карьера, какие есть гарантии, - подчеркнул ученый. - Заниматься наукой - очень здорово и интересно, но молодым исследователям надо дать эту возможность".

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