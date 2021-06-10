Доклинические (биомедицинские) испытания на лабораторных животных успешно прошла новая противотуберкулезная вакцина. Она разработана ведущими научными медицинскими институтами страны - Санкт-Петербургским НИИ фтизиопульмонологии и НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева. Вакцина векторная, как и знаменитая "Спутник-V".

Необходимость в создании новой вакцины назрела давно. Вакцина БЦЖ (а другой пока и нет), которой прививали еще наших бабушек, была создана в 1921 году французскими медиками Кальметом и Гереном на основе штамма ослабленной туберкулезной палочки - палочки Коха. То есть ровно сто лет назад. Через четыре года БЦЖ была передана в нашу страну, а с 1928-го началась массовая вакцинация.

БЦЖ остается единственной вакциной для специфической защиты от туберкулеза поныне. При всех своих плюсах вакцина имеет недостатки. В их числе - ограниченная защита от туберкулеза у подростков и взрослых, а также снижение защиты в раннем подростковом возрасте. К тому же из-за того, что БЦЖ содержит живой штамм, есть риск заболевания туберкулезом тех, кто заражен ВИЧ-инфекцией. В некоторых странах ведутся работы по созданию нового кандидата в вакцины. Так, три года назад в ЮАР прошла вторую фазу клинических испытаний на добровольцах новая вакцина. Но, как выяснилось, ее эффективность меньше.

- Мы разработали вакцину, которая может вводиться через нос, то есть в виде аэрозоля. Специально выбрали столь щадящий способ введения, который более оптимален для детей. Да и для взрослых - тоже. Сравните укол и просто "пшик" в нос. Второй вариант введения вакцины - под язык, - пояснила главный научный сотрудник НИИ фтизиопульмонологии Татьяна Виноградова,

Вакцина создана на основе генно-инженерных конструкций с использованием вируса гриппа. Это векторная вакцина, как и "Спутник-V", но с той разницей, что для "Спутника" в качестве средства доставки брали аденовирус.

- Мы же используем ослабленный вирус гриппа А, совершенно безопасный для человека. Заболеть гриппом от вакцины невозможно. Вирус доставит в организм человека определенные белки палочки Коха, с которыми связано формирование защиты от активного туберкулеза, - уточнила Марина Стукова, заведующая лабораторией векторных вакцин НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева.

Преимущество разработки перед вакциной БЦЖ, которая, как мы помним, вводится подкожно, является формированием иммунного ответа в респираторном тракте. Этот подход оптимален для защиты от инфекций, передающихся аэрозольным путем, в том числе туберкулеза.

Планируется создание как профилактического варианта, так и вакцины для специфической иммунотерапии туберкулеза, которая будет повышать эффективность лечения противотуберкулезными препаратами. На моделях экспериментального туберкулеза уже доказано повышение результативности лечения на 50-60 процентов. Причем это касается и туберкулеза, вызванного микобактериями с множественной лекарственной устойчивостью. Это важный фактор, поскольку лекарственно-устойчивый туберкулез - проблема номер один в современной фтизиатрии.

Предложенная вакцина повышает результативность лечения на 50-60 процентов

Что касается профилактического варианта вакцины, то спектр ее применения обширен. Но прежде всего она может подойти для детей и подростков, которым показана ревакцинация, персоналу учреждений, работающих с туберкулезными больными. Также в группу возможных вакцинированных входят больные ревматоидным артритом, другими системными и онкологическими заболеваниями.

Вакцина особенно показана ВИЧ-инфицированным, людям с пересаженными органами, больным, получающим иммуносупрессивные препараты, а также пожилым. Всем тем, у кого риск заболеть, причем тяжело, значительно выше. На данном этапе замена БЦЖ новой вакциной не планируется. Новая вакцина предназначена для поддержания стойкой и длительной защиты от туберкулеза при угасании противотуберкулезного иммунитета, то есть она может делаться спустя какое-то время после БЦЖ. Конкретные рекомендации появятся после клинических испытаний. Их проведение пока упирается в финансирование.