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10.06.2021 10:54
Рубрика: Общество

Синдром Гийена-Барре зафиксировали у больных COVID-19 в Петербурге

Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)

Опасный синдром Гийена-Барре, который характеризуется мышечной слабостью и способен при тяжелом течении вызвать паралич дыхательной мускулатуры, может сопутствовать заболеванию коронавирусом.

Фото: Александр Погожев/ТАСС
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Такие случаи фиксируются в различных странах и городах, в том числе в Северной столице. Об этом сообщила KP.RU со ссылкой на мнение Игоря Вознюка, главного внештатного невролога комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Как поясняет Игорь Вознюк, данный синдром является острой воспалительной реакцией, поражающей нервную систему. Само по себе поражение периферической нервной системы при коронавирусе отмечается более чем у трети больных, но у какого количества развивается именно этот тревожный синдром - данных пока нет.

Игорь Вознюк отмечает, что к синдрому может привести любое инфекционное заболевание, в том числе грипп. Но в группе наибольшего риска те, у кого иммунная система ослаблена. А как раз коронавирус наносит ощутимый удар по иммунной системе.

Главный внештатный невролог рекомендует не впадать в панику, а вовремя обратиться за медицинской помощью. Синдром вполне излечим, но вот время терять не стоит.

- Как правило, начинается все с изменений в походке: человеку становится труднее подниматься по лестнице, а при ходьбе по ровной поверхности он начинает шаркать ногами и цеплять носками землю, - уточняет специалист. Настораживающим признаком может быть и ослабление силы рук, больному становится сложно выполнить привычные манипуляции: например, открыть складной нож или бутылку.

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