У жителя Санкт-Петербурга изъяли ядовитую сиамскую кобру

У жителя Санкт-Петербурга изъяли сиамскую кобру. Он пытался продать ее через сайт бесплатных объявлений, сообщает Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора в соцсети.

В ведомстве добавили, что странное объявление заметил инспектор по охране животных, который и связался с продавцом. Кобру изъяли возле одной из станций метро Северной столицы. Мужчина не смог предоставить документы, которые бы подтверждали законность владения животным.

А между тем, сиамская кобра очень опасна. Она может попасть ядом в глаз с расстояния до трех метров. Ее яд многокомпонентный и очень сильный. Изъятую змею передали на временное хранение специалистам.

В Росприроднадзоре добавили, что все виды кобр, приобретенные после 1 января 2020 года, находятся в перечне животных, запрещенных к содержанию в условиях неволи.

Проводится проверка.