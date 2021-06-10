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10.06.2021 13:38
Рубрика: Власть

Визитная карточка Арктики

В ходе ПМЭФ-2021 Мурманская область заключила семь соглашений
Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Каких партнеров приобрела Мурманская область после Петербургского международного экономического форума? Что построят в Мурманске на территории бывшего судоремонтного завода? Как повлияет этот проект на развитие туризма в регионе? Об этом "РГ" рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Фото: Министерство информационной политики Мурманской области Фото: Министерство информационной политики Мурманской области
Фото: Министерство информационной политики Мурманской области

Андрей Владимирович, какие соглашения, заключенные в рамках Петербургского международного экономического форума, вы назвали бы наиболее важными для Мурманской области?

Фото: Министерство информационной политики Мурманской области
ТОР "Столица Арктики" за год принесла 55 миллиардов рублей инвестиций

Андрей Чибис: По итогам форума региональным правительством заключено семь соглашений о сотрудничестве, проведен ряд деловых встреч. Среди них соглашения: с группой Accor в сфере реализации гостиничных проектов международного уровня, с компанией "Еврохим" по модернизации Ковдорского ГОКа и развитию Мурманского порта, с корпорацией РОСНАНО по пилотному запуску проекта водородной энергетики, с "Газпром-нефть" о поставке современных битумных материалов в наш регион, со Сбербанком и Сбербанком-лизинг.

Кроме того, документ подписали "Северсталь" и "Национальная транспортная компания", стороны намерены развивать сотрудничество в сфере эффективного производства и логистики предприятий, находящихся на территории региона. С предприятием "Россети Северо-Запад" договорились о том, что оно обеспечит 71 МВт мощности резидентам территории опережающего развития "Столица Арктики". Энергообеспечение резидентов территории опережающего развития - крайне важный вопрос для нас. Надежное электроснабжение - необходимое условие реализации крупных региональных проектов.

На форуме был представлен стенд Мурманской области, оформленный в белоснежном, холодном стиле с использованием современных материалов и технологий. В зоне приветствия посетители могли увидеть аквариум с живыми обитателями Баренцева моря - морскими ежами, мидиями, гребешками и большим камчатским крабом. Стенд стал площадкой для важных встреч.

Для Мурманской области ключевым мероприятием ПМЭФ-2021 стала презентация проекта культурно-делового центра "Новый Мурманск". Расскажите об этом масштабном плане застройки бывшего Мурманского судоремонтного завода. Какова сегодня его стоимость? Определены ли источники финансирования?

Андрей Чибис: "Новый Мурманск" подразумевает создание на берегу Кольского залива событийной площадки, гостиничного и офисного комплексов, Арктического музея, оборудование набережной, зоны фудкорта, кафе и ресторанов, под которые отдана территория бывшего судоремонтного завода площадью почти 50 тысяч квадратных метров.

В проект включено развитие территорий морского, железнодорожного и автовокзалов и объединение их в единый транспортно-пересадочный узел. Предполагаемая полная стоимость проекта составит около 15,5 миллиарда рублей. В ходе форума было подписано соглашение, согласно которому в проекте примут участие Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и ВЭБ.РФ.

Фото: Министерство информационной политики Мурманской области
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В 2021 году мы приступаем к проектированию объектов "Нового Мурманска", а стройку предполагаем начать в 2022 году. Добавлю, что о мастер-плане КДЦ участникам форума подробно рассказали сооснователь и партнер КБ "Стрелка" Варвара Мельникова и управляющий директор проектов компании Екатерина Кучерявенко. Мы планируем, что Центр станет ведущей деловой площадкой в арктическом регионе для обсуждения вопросов развития Севера и Арктики.

Что даст этот проект Мурманской области?

Андрей Чибис: "Новый Мурманск" - это проект, который фактически станет лицом Столицы Арктики. Уникальное городское пространство будет иметь множество плюсов: всего в 10 минутах от центра, одно из немногих мест с возможностью выхода к Кольскому заливу, близость к ключевым точкам туристической инфраструктуры. Только, по предварительным подсчетам, за счет реализации "Нового Мурманска" в три раза будет увеличен ежегодный турпоток. Проект создаст более трех тысяч рабочих мест. Мы рассчитываем, что к 2027 году он станет объектом федерального значения.

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