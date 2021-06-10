В президентской библиотеке показали Кремль изнутри

В президентской библиотеке имени Ельцина в Санкт-Петербурге 10 июня прошел пресс-показ фильма "Парадная резиденция Президента России. Большой Кремлевский дворец", приуроченный к предстоящему дню России.

Двадцатиминутный фильм режиссера Николая Райцева и сценариста Сергея Девятова дает возможность взглянуть, что происходит за стенами Кремля в перерыве между приемами и торжественными мероприятиями, пройтись по залам дворца.

Как сообщили в библиотеке, фильм выпущен в рамках проекта президентской библиотеки имени Ельцина "Президентская летопись". Его основная задача - познакомить с историей президентской власти в России, повседневностью главы государства и тому, что его окружает.

Эта лента стала пятой, подготовленной специально для проекта. Предыдущие фильмы можно посмотреть на сайте библиотеки, а новый появится там в самое ближайшее время, и все желающие смогут увидеть изнутри главное здание страны.