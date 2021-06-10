На Черноморском флоте стартовал новый конкурс морской выучки

Новости

Эксперт назвал стоимость вакцинных туров в РФ для иностранцев 21:56
Мурашко объяснил, почему в регионах РФ разная ситуация по коронавирусу 21:26
ЦСКА стал чемпионом Единой лиги, выиграв всухую серию у УНИКСа 21:08
Вирус изменил лицо: Проценко заявил о сложностях лечения больных COVID 20:41
Мишустин прекратил применение меморандума с США об "открытой суше" 20:33
За сутки 30 военнослужащих вылечили от коронавируса 20:32
Сотрудница украинской биолаборатории выкрала флаконы с опасным вирусом 20:22
Суд арестовал блогера Хованского по делу об оправдании терроризма 20:20
Йеменский город Мариб подвергся обстрелу баллистическими ракетами 20:13
В Москве насильник совершил нападение на трех женщин в лесу 19:50
Чиновника Минобрнауки Михаила Шерстобитова арестовали за взятку 19:50
В Петербурге ограничат число посетителей зрелищных мероприятий 19:49
Два мощных взрыва прогремели в йеменском городе Мариб 19:35
Власти Москвы перенесли работы на Тверской из-за непогоды 19:29
Бензин подорожал в 67 регионах 19:10
МИД РФ: НАТО отказалось участвовать в Московской конференции по безопасности 19:01
АТОР попросила оперштаб открыть массовые зарубежные направления 18:35
Ударивший Макрона мужчина приговорен к тюремному сроку и штрафу 18:35
На Урале задержали водителя автобуса, насмерть сбившего шесть человек 18:34
16 российских вузов впервые попали в международный рейтинг QS 18:33
В МИД РФ не понимают заявлений Госдепа США о "Северном потоке-2" 18:21
В ФМБА объяснили, когда привитые от COVID-19 могут стать донорами крови 18:04
Спонсорам нежелательных НПО грозят пять лет тюрьмы 17:41
Опубликованы фото и видео кольцеобразного затмения Солнца 17:39
Олег Леонов пойдет в Госдуму как независимый кандидат 17:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы имена лауреатов Госпремии
Названы имена лауреатов Госпремии
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
10.06.2021 22:02
Рубрика: Власть

На Черноморском флоте стартовал новый конкурс морской выучки

Текст: Владимир Пасякин (Севастополь)
На Графской пристани города-героя Севастополя прошло торжественное открытие нового межфлотского конкурса "Морской бриз" среди экипажей кораблей флота и курсантов военно-морских учебных заведений, который пройдет в акватории Севастопольской бухты и за ее пределами с 10 по 13 июня 2021 года.
Фото: Владимир Пасякин/ РГ Фото: Владимир Пасякин/ РГ
Фото: Владимир Пасякин/ РГ
Фото: Ирина Мотина/РИА Новости
Более 200 кораблей примут участие в парадах в День ВМФ

- Сегодня мы, впервые открывая флотский этап конкурса по морской выучке "Морской бриз", закладываем новую славную традицию на Черноморском флоте, - отметил заместитель командующего Черноморским флотом вице-адмирал Сергей Пинчук. - Эта традиция будет крепнуть. Увеличится количество команд-участниц, усложнятся этапы конкурса. Особенно приятно говорить, что в соревнованиях по морской выучке участвует женская сборная. Уверен, что несмотря на видимую хрупкость, наши женщины заставят понервничать бывалых моряков, заставят их приложить максимум сил для завоевания победы.

Церемония открытия началась с парада экипажей, торжественного подъема флага на футштоке нового конкурса, гимна России и залпа пушки времен первой обороны Севастополя. После этого прошло представление команд и жеребьевка.

Женский экипаж возглавляет гвардии прапорщик Юлия Плахотная из отдельной гвардейской бригады морской пехоты. Фото: Владимир Пасякин/ РГ

- Состязания пройдут среди семи команд, сформированных из экипажей флагмана флота гвардейского ракетного крейсера "Москва", фрегата "Адмирал Григорович", малых ракетных и больших десантных кораблей, курсантов Черноморского высшего военно-морского училища им. П.С. Нахимова, а также из экспериментального женского экипажа патрульного катера, - сообщил главный судья соревнований капитан 1 ранга Сергей Бабсков, - Проведение первого этапа конкурса "Водная стихия" пройдет в акватории бухты "Голландия" на территории соединения надводных кораблей.

Команды будут соревноваться в точности маневрирования по маршрутам "коридор", "змейка" и "гараж", в скоростном маневрировании, в прохождении отрезка маршрута на веслах, в поиске терпящего бедствие на воде человека, а также метании бросательных концов. На следующем этапе - "Морской бросок" - черноморцы будут соревноваться в стрельбе по мишеням из скоростных лодок на ходу, а также в высадке группы с БЛ на борт стоящего на якоре корабля.

Фото: Владимир Пасякин/РГ
Танкер "Вице-адмирал Паромов" принят в состав Черноморского флота

- Конкурс учрежден в Военно-морском флоте в 2021 году и проводится впервые для выявления сильнейших в профессиональной и морской выучке, - говорит начальник управления боевой подготовки ЧФ капитан 1 ранга Антон Гелунов. - Соревнования проходят на быстроходных лодках типа БЛ-680 длиной не более восьми метров и мощностью двигателя до 200 лошадиных сил. Участники должны продемонстрировать навыки вождения и маневрирования на лодках в заданной акватории.

Завершится конкурс в акватории Севастопольской бухты, у Памятника затопленным кораблям показательными выступлениями для жителей и гостей города, где зрители смогут понаблюдать за соревнованиями с максимально близкого расстояния.

Экипажи уходят в море. Фото: Владимир Пасякин/ РГ
В регионах Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Крым Правительство Минобороны Военно-морской флот ЮФО Севастополь

Главное сегодня

Мишустин прекратил применение меморандума с США об "открытой суше"
Завершено строительство морской части первой нитки "Северного потока-2"
АТОР попросила оперштаб открыть массовые зарубежные направления
Песков о решении УЕФА по Украине: Спорт должен быть без политики
Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу
Владимир Путин расширил меры поддержки семей с детьми
КС разъяснил правила оплаты тепловой энергии