На Черноморском флоте стартовал новый конкурс морской выучки

На Графской пристани города-героя Севастополя прошло торжественное открытие нового межфлотского конкурса "Морской бриз" среди экипажей кораблей флота и курсантов военно-морских учебных заведений, который пройдет в акватории Севастопольской бухты и за ее пределами с 10 по 13 июня 2021 года.

- Сегодня мы, впервые открывая флотский этап конкурса по морской выучке "Морской бриз", закладываем новую славную традицию на Черноморском флоте, - отметил заместитель командующего Черноморским флотом вице-адмирал Сергей Пинчук. - Эта традиция будет крепнуть. Увеличится количество команд-участниц, усложнятся этапы конкурса. Особенно приятно говорить, что в соревнованиях по морской выучке участвует женская сборная. Уверен, что несмотря на видимую хрупкость, наши женщины заставят понервничать бывалых моряков, заставят их приложить максимум сил для завоевания победы.

Церемония открытия началась с парада экипажей, торжественного подъема флага на футштоке нового конкурса, гимна России и залпа пушки времен первой обороны Севастополя. После этого прошло представление команд и жеребьевка.

Женский экипаж возглавляет гвардии прапорщик Юлия Плахотная из отдельной гвардейской бригады морской пехоты. Фото: Владимир Пасякин/ РГ

- Состязания пройдут среди семи команд, сформированных из экипажей флагмана флота гвардейского ракетного крейсера "Москва", фрегата "Адмирал Григорович", малых ракетных и больших десантных кораблей, курсантов Черноморского высшего военно-морского училища им. П.С. Нахимова, а также из экспериментального женского экипажа патрульного катера, - сообщил главный судья соревнований капитан 1 ранга Сергей Бабсков, - Проведение первого этапа конкурса "Водная стихия" пройдет в акватории бухты "Голландия" на территории соединения надводных кораблей.

Команды будут соревноваться в точности маневрирования по маршрутам "коридор", "змейка" и "гараж", в скоростном маневрировании, в прохождении отрезка маршрута на веслах, в поиске терпящего бедствие на воде человека, а также метании бросательных концов. На следующем этапе - "Морской бросок" - черноморцы будут соревноваться в стрельбе по мишеням из скоростных лодок на ходу, а также в высадке группы с БЛ на борт стоящего на якоре корабля.

- Конкурс учрежден в Военно-морском флоте в 2021 году и проводится впервые для выявления сильнейших в профессиональной и морской выучке, - говорит начальник управления боевой подготовки ЧФ капитан 1 ранга Антон Гелунов. - Соревнования проходят на быстроходных лодках типа БЛ-680 длиной не более восьми метров и мощностью двигателя до 200 лошадиных сил. Участники должны продемонстрировать навыки вождения и маневрирования на лодках в заданной акватории.

Завершится конкурс в акватории Севастопольской бухты, у Памятника затопленным кораблям показательными выступлениями для жителей и гостей города, где зрители смогут понаблюдать за соревнованиями с максимально близкого расстояния.