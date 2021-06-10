На Кубани 46 служащих министерства экономики скрыли свои доходы

Сотрудники прокуратуры Краснодарского края привлекли к ответственности 46 государственных служащих министерства экономики региона - они скрыли свои доходы, тем самым нарушив закон о противодействии коррупции.

По информации надзорного ведомства, служащие, в их числе один из заместителей министра экономики Кубани, в период с 2018 по 2020 годы представляли недостоверные и неполные сведения о доходах на общую сумму более 10 миллионов рублей. Также чиновники умолчали о более 100 счетах, открытых в кредитных организациях, с годовым оборотом средств от 20 тысяч до 3,6 миллионов рублей и принадлежащем объекте недвижимости - квартире в Краснодаре площадью 37,7 квадратных метров.

"По данным фактам главе администрации (губернатору) края внесено представление, по итогам рассмотрения которого 46 государственных гражданских служащих привлечены к дисциплинарной ответственности", - подытожили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.