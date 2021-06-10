На Кубани до 25 июня продлен режим повышенной готовности

В Краснодарском крае до 25 июня продлили режим повышенной готовности. В четверг соответствующее постановление подписал губернатор края Вениамин Кондратьев. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Как говорится в этом документе, жители и гости края по-прежнему обязаны использовать средства защиты органов дыхания в местах массового пребывания (в том числе, при посещении объектов торговли и бытового обслуживания), а также на вокзалах, в транспорте, на парковках, в лифтах и в других местах массового скопления людей. Кроме того, сохраняется требование соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

Власти края обращают внимание и на то, что жителям с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями, а также всем, кто старше 65 лет, необходимо соблюдать режим самоизоляции.

При этом организации и индивидуальные предприниматели обязаны обеспечить соблюдение масочного режима работниками и посетителями.

По данным регионального оперативного штаба, за последние сутки на территории Краснодарского края зарегистрировали 98 случаев COVID-19. Среди них 36 мужчин и 62 женщины. Возраст пациентов - от 3 до 79 лет.

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 на Кубани - 49395. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 865,6. Выздоровели 44245 жителей. Скончались - 3140. В стационарах в настоящий момент проходят лечение 934 пациента с коронавирусной инфекцией, на дому - 1076.

В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 63 человека, еще четыре - на экстракорпоральной мембранной оксигенации, сообщили в министерстве здравоохранения края.

В медицинские организации региона с подозрением на коронавирус обратились 241885 жителей. В лабораториях края провели 3225304 исследований.