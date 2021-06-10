На Кубани налетчик взорвал банкомат и похитил деньги

Сотрудники полиции ОМВД России по Славянскому району Кубани проводят проверку по факту взлома банкомата на территории станицы Анастасиевской.

Как рассказали в пресс-службе ГУВД России по Краснодарскому краю, сообщение в районный отдел полиции по этому факту поступило в четверг около 03:50 из станицы Анастасиевской, расположенной на трассе Краснодар-Темрюк. Выехавшие на место происшествия оперативники выяснили, что неизвестный разбил входную дверь и пробрался в фойе магазина. Здесь налетчик закачал газовоздушную смесь внутрь банкомата, затем взорвал его и похитил денежные средства.

После взрыва произошло возгорание на площади 16 квадратных метров. В настоящее время возбуждено уголовное дело о краже. Сумма ущерба устанавливается. Сообщается, что весь личный состав ОМВД России по Славянскому району ориентирован на поимку злоумышленника.