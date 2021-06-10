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10.06.2021 13:59
Рубрика: Происшествия

На Кубани налетчик взорвал банкомат и похитил деньги

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

Сотрудники полиции ОМВД России по Славянскому району Кубани проводят проверку по факту взлома банкомата на территории станицы Анастасиевской.

В Симферополе грабители вынесли из офиса риэлторов более 21 млн рублей

Как рассказали в пресс-службе ГУВД России по Краснодарскому краю, сообщение в районный отдел полиции по этому факту поступило в четверг около 03:50 из станицы Анастасиевской, расположенной на трассе Краснодар-Темрюк. Выехавшие на место происшествия оперативники выяснили, что неизвестный разбил входную дверь и пробрался в фойе магазина. Здесь налетчик закачал газовоздушную смесь внутрь банкомата, затем взорвал его и похитил денежные средства.

После взрыва произошло возгорание на площади 16 квадратных метров. В настоящее время возбуждено уголовное дело о краже. Сумма ущерба устанавливается. Сообщается, что весь личный состав ОМВД России по Славянскому району ориентирован на поимку злоумышленника.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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