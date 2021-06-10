Названы условия снижения цен на отдых в Крыму и Краснодарском крае

По данным туроператоров, уже сейчас, хотя пляжный сезон еще толком не начался, на побережьях Краснодарского края сложно забронировать свободные номера - из всех объектов размещения предложить туристам что-то могут только четверть, и это не самые востребованные варианты.

В Крыму в июне мест остается еще меньше. Как рассказал вестнику Ассоциации туроператоров России глава одного из туроператоров Сергей Ромашкин, одна из причин высокого спроса - сезонная экономия.

Сейчас цены на отдых примерно на 15% ниже, чем в июле и августе. Кроме того, многие спешат воспользоваться программой кэшбека, которой в июле уже не будет.

На июль в Краснодарском крае еще есть места почти в половине объектов, в Крыму - в трети. Но пока туроператоры не спешат давать прогнозы по снижению цен - активизация спроса на поездки в июле ожидается после середины июня.

"Действительно, загрузка в июне аномальная, но в целом сезон идет обычным темпом", - сказал Ромашкин в беседе с вестником АТОР.

Есть некоторые факторы, которые способны снизить стоимость отдыха на российских курортах. Это, например, погода и ограничения из-за коронавируса. Однако сильнее всего на ценниках может сказаться конкуренция в иностранными отелями - если будет открыто прямое авиасообщение с турецкими и египетскими курортами, снижение стоимости отдыха на юге России вполне вероятно.

Что касается бархатного сезона, то до него очень далеко, бронирования пока единичные, и давать прогноз по возможной ценовой политике еще рано.