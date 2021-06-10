Патриарха Кирилла пригласили на освящение нового собора в Волгограде

На имя святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла направили приглашение принять участие в торжественных мероприятиях и лично совершить обряд освящения собора святого благоверного князя Александра Невского в Волгограде.

В день Вознесения Господня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел заседание попечительского совета, на котором наметили планы по полному завершению всех работ и подготовке храма к открытию.

Как сообщили в пресс-службе администрации региона, общестроительные работы завершены на 98,6 процента. К началу сентября специалисты закончат наряжение храма иконами.

- Еще в ноябре 2016 года это казалось неисполняемой мечтой. А сегодня мы видим, как строительство собора в городе-герое выходит на финишную прямую, - сказал Андрей Бочаров. - Возрождение главной православной святыни Волгограда и всей Волгоградской области восстанавливает историческую справедливость, является по-настоящему долгожданным, воодушевляющим событием, уверен, для всех жителей.

Храм строился на пожертвования предприятий и простых жителей. Приводится в порядок территория вокруг него. Открытый год назад Александровский сад вошел в федеральный реестр лучших практик благоустройства. Планируется также заняться внешним видом площади Павших борцов и Аллеи Героев.

- Сердечный, внутренний, серьезный подход создает чувство команды, того, что мы делаем одно общее дело, - отметил митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор. - Восстановление храма Александра Невского - это веха истории, действительно эпохальное событие не только для юга России, но и для всего государства. Храм - это точка единения человека с Богом, со своими предками, со своими потомками, с настоящим, прошлым и будущим.