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10.06.2021 01:31
Рубрика: Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в праздничные дни

Текст: Ольга Игнатова
Под влиянием мощного южного циклона, который распространяется до средних слоев тропосферы (это выше пяти тысяч километров от земли), до конца недели будут находиться центральные области России, юг европейской территории и Поволжье.

Это, как пояснила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, означает, что будут сильные дожди с грозами и шквалистым ветром. Они, в частности, пройдут в Краснодарском, Ставропольском краях, Волгоградской области, в Крыму, республиках Северного Кавказа. Температура в дневные часы там будет от 19 до 24 тепла. Заметное потепление возможно не ранее чем через неделю, сообщила синоптик.

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На юге Тюменской области, в Омской области по-прежнему по ночам заморозки - аж до -5 градусов. В Коми и Томской области по ночам до -2 градусов.

В Москве в четверг и пятницу довольно летняя погода - +19…+24 градусов с небольшими дождями. В субботу, в День России 12 июня, +21…+23. Затем на пару градусов потеплеет. Возможны кратковременные дожди. Прекратиться они должны только после праздника, 15 июня.

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