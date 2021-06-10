В Краснодаре при взрыве в гараже погиб мужчина и двое ранены

Сотрудники Следственного отдела по Прикубанскому округу Краснодара СКР по Кубани приступили к доследственной проверке по сообщению о гибели мужчины и госпитализации еще двух человек в результате обрушения гаражного бокса. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе краевого управления ведомства.

По предварительным данным правоохранителей, сегодня вечером в двухэтажном гаражном боксе, расположенном по улице Тихорецкой столицы Кубани, из-за сильного газового хлопка произошло обрушение гаража. В результате один человек погиб, а двое мужчин с термическими ожогами различной степени тяжести были доставлены в одну из городских больниц.

- По имеющимся оперативным сведениям, указанные лица осуществляли ремонт автомобиля в частном порядке, - отметили в СКР по региону.

В данный момент следователи и криминалисты ведомства проводят осмотр места происшествия и выполняют проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

После завершения проверки будет принято процессуальное решение.