В Ростовской области подросток на мотоцикле сбил четырехлетнюю девочку

Четырнадцатилетний подросток на мотоцикле сбил ребенка на обочине дороги в Донецке Ростовской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления ГИБДД России.

Известно, что мотоцикл нарушителю подарила мать. Транспортное средство она оформила на себя. При этом водительских прав у подростка нет.

По предварительным данным, он наехал на четырехлетнюю девочку, которая находилась на обочине проезжей части. Дошкольница получила травмы и была госпитализирована.

Материалы в отношении подростка рассмотрит подразделение по делам несовершеннолетних. В отношении его матери собрали административный материал за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления.