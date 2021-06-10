В Сочи девятилетний мальчик провалился в канализационный люк

В Сочи следователи устанавливают обстоятельства травмирования девятилетнего мальчика при падении в канализационный люк. Об этом сообщает пресс-служба управления СКР по Краснодарскому краю.

Как выяснилось, 8 июня этого года ребенок вместе с мамой шел по улице Клубничной Центрального района и, наступив на крышку ливневого люка, упал в него. Женщина вызвала спасателей и медиков, которые достали ребенка и оказали медицинскую помощь. В результате пострадавший получил перелом бедренной кости.

Следователи проводят проверку и устанавливают обстоятельства инцидента. Сейчас устанавливается ответственный за содержание злополучного люка, его действиям будет дана юридическая оценка. После завершения проверки примут процессуальное решение.