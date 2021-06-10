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Рубрика: Власть

Власти Феодосии защитят от застройки пляж в Песчаной балке

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
В селе Приморском (Феодосия) арендатор прибрежного земельного участка площадью 25 гектаров в Песчаной балке оградил арендуемую территорию. Это произошло после того, как Феодосийская администрация обратилась в суд с иском о взыскании долга за аренду и последующем расторжении соответствующего договора для возвращения участка в муниципальную собственность.
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

Местные власти выдали арендатору уведомление о необходимости демонтировать возведенные ограждения до 5 июня. Когда этого не произошло, администрация обратилась в суд с иском в отношении фирмы-арендатора об обеспечительных мерах. Новые исковые требования предусматривают полный запрет на проведение любых работ на этой прибрежной территории.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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В пресс-службе администрации Феодосии "РГ" сообщили, что арендатор пользуется участком еще с середины 2000-х годов, когда Крым находился в составе Украины.

- В 2005 году был оформлен украинский договор аренды, - рассказали в пресс-службе администрации. - В 2016 году его переоформили в российском правовом поле. Но с 2016 года оплата за аренду участка не перечислялась, и к концу 2020 года задолженность достигла суммы около трех миллионов рублей с учетом пени.

По словам замглавы администрации Феодосии Максима Алексеенко, в 2005 году городской совет дал согласие на разработку землеустроительной документации для дальнейшего размещения арендатором на используемом прибрежном участке объектов туристического назначения и кемпингов.

- Сейчас арендатор разместил забор в непосредственной близости от уреза воды, - посетовал вице-мэр. - Без согласования с городской администрацией на этой территории начали землеустроительные работы. Они все приостановлены. Я встретился с представителями арендатора, и мы договорились, что все заборы демонтируют, а наши дальнейшие действия будут основываться на решении судов.

Алексеенко уточнил, что первое заседание суда по иску к арендатору участка назначено на 24 июня.

В комментарии "РГ" феодосийский общественник и юрист Александр Талипов удивился, что местные власти обратили внимание на накопленную арендатором задолженность спустя четыре с лишним года после того, как в 2016 году перезаключили с ним договор.

- Арендатор участка, судя выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, фактически перепродал эту "золотую" землю путем переуступки прав в юридическом лице, - отметил он. - Таким образом, у фирмы-арендатора поменялись учредители: ими стали инвестиционная компания из Москвы и ее дочерняя структура.

Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
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Общественник подчеркнул, что, оградив прибрежную территорию забором, арендатор нарушил несколько норм действующего российского законодательства.

- В частности, эти действия нарушают право россиян на свободу перемещения, закрепленное в статье 27 Конституции РФ, - пояснил Талипов. - Нарушена и норма статьи 6 Водного кодекса РФ, согласно которой поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются общедоступными. А в нашем случае в некоторых местах забор установили в пяти метрах от уреза воды! Безусловно, после такого скандала там уже должны были бы появиться сотрудники не только администрации Феодосии, но и министерства экологии и природных ресурсов Крыма, Росприроднадзора, природоохранной прокуратуры и выписать кучу протоколов. Но мы почему-то этого не видим.

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