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10.06.2021 17:47
Рубрика: Происшествия

Волгоградку и ее сожителя осудили за истязание ребенка

Текст: Роман Мерзляков

Кировский районный суд Волгограда признал 24-летнюю местную жительницу и ее 27-летнего сожителя виновными в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью малолетнего и его истязании. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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С ноября по декабрь прошлого года восьмилетнего мальчика избивали его мать и отчим. Тревогу забили педагоги, когда ребенок долго не появлялся в школе. Учителя пришли к нему домой и увидели следы побоев, о чем сообщили в правоохранительные органы.

Вину гражданские супруги признали частично. Суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Женщина проведет за решеткой шесть лет.

Как уточнили в пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, с фигурантов уголовного дела в пользу несовершеннолетнего взыскана компенсация морального вреда в размере 250 тысяч рублей с каждого.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке. Ребенка забрал биологический отец.

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