За сутки в России подтверждено 11 699 случаев COVID-19 в 85 регионах

За сутки в России подтверждено 11699 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 15,7% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 5245
- 2 Санкт-Петербург 859
- 3 Московская область 801
- 4 Нижегородская область 172
- 5 Ростовская область 156
- 6 Воронежская область 149
- 7 Республика Крым 112
- 8 Иркутская область 112
- 9 Свердловская область 112
- 10 Республика Бурятия 110
- 11 Саратовская область 110
- 12 Республика Саха (Якутия) 103
- 13 Ленинградская область 103
- 14 Красноярский край 101
- 15 Новосибирская область 99
- 16 Краснодарский край 98
- 17 Пермский край 96
- 18 Смоленская область 95
- 19 Республика Башкортостан 87
- 20 Челябинская область 86
- 21 Брянская область 84
- 22 Ульяновская область 84
- 23 Тверская область 83
- 24 Волгоградская область 83
- 25 Ярославская область 81
- 26 Омская область 75
- 27 Пензенская область 74
- 28 Архангельская область 72
- 29 Калининградская область 70
- 30 Кировская область 69
- 31 Хабаровский край 69
- 32 Оренбургская область 67
- 33 Кемеровская область 66
- 34 Сахалинская область 63
- 35 Забайкальский край 63
- 36 Ханты-Мансийский автономный округ 63
- 37 Алтайский край 63
- 38 Курская область 62
- 39 Республика Карелия 61
- 40 Ставропольский край 61
- 41 Самарская область 61
- 42 Белгородская область 60
- 43 Тамбовская область 59
- 44 Мурманская область 58
- 45 Ивановская область 57
- 46 Липецкая область 56
- 47 Тульская область 56
- 48 Приморский край 56
- 49 Тюменская область 54
- 50 Калужская область 50
- 51 Рязанская область 50
- 52 Вологодская область 49
- 53 Республика Чувашия 47
- 54 Владимирская область 47
- 55 Республика Дагестан 47
- 56 Псковская область 45
- 57 Орловская область 45
- 58 Республика Коми 39
- 59 Астраханская область 39
- 60 Удмуртская Республика 39
- 61 Республика Хакасия 37
- 62 Томская область 37
- 63 Новгородская область 36
- 64 Костромская область 34
- 65 Республика Мордовия 30
- 66 Республика Татарстан 30
- 67 Амурская область 29
- 68 Курганская область 28
- 69 Севастополь 27
- 70 Республика Марий Эл 25
- 71 Республика Калмыкия 23
- 72 Ямало-Ненецкий автономный округ 20
- 73 Республика Алтай 15
- 74 Кабардино-Балкарская Республика 13
- 75 Республика Ингушетия 12
- 76 Камчатский край 10
- 77 Карачаево-Черкесская Республика 10
- 78 Республика Адыгея 9
- 79 Республика Северная Осетия-Алания 9
- 80 Республика Тыва 8
- 81 Чеченская Республика 8
- 82 Магаданская область 6
- 83 Еврейская автономная область 6
- 84 Ненецкий автономный округ 3
- 85 Чукотский автономный округ 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 167 949 случаев (+0,23%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Тыва, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия-Алания 0,05%
- 2. Республика Адыгея, Чеченская Республика 0,06%
- 3. Магаданская область, Камчатский край 0,07%
За последние сутки подтверждено 383 смерти:
- Москва 63
- Санкт-Петербург 43
- Нижегородская область 20
- Воронежская область 13
- Ульяновская область 13
- Свердловская область 13
- Ленинградская область 12
- Краснодарский край 10
- Самарская область 10
- Волгоградская область 9
- Ростовская область 9
- Московская область 8
- Пермский край 8
- Красноярский край 8
- Иркутская область 7
- Тульская область 6
- Республика Крым 6
- Саратовская область 6
- Челябинская область 6
- Республика Бурятия 6
- Липецкая область 5
- Смоленская область 5
- Тверская область 5
- Ставропольский край 5
- Оренбургская область 5
- Пензенская область 5
- Новосибирская область 5
- Курская область 4
- Кабардино-Балкарская Республика 4
- Республика Чувашия 4
- Владимирская область 3
- Орловская область 3
- Рязанская область 3
- Тамбовская область 3
- Ярославская область 3
- Удмуртская Республика 3
- Республика Хакасия 3
- Ивановская область 2
- Костромская область 2
- Республика Карелия 2
- Вологодская область 2
- Калининградская область 2
- Мурманская область 2
- Астраханская область 2
- Карачаево-Черкесская Республика 2
- Республика Марий Эл 2
- Республика Татарстан 2
- Тюменская область 2
- Хабаровский край 2
- Белгородская область 1
- Республика Адыгея 1
- Республика Калмыкия 1
- Севастополь 1
- Республика Дагестан 1
- Республика Башкортостан 1
- Республика Мордовия 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Алтайский край 1
- Кемеровская область 1
- Омская область 1
- Республика Саха (Якутия) 1
- Забайкальский край 1
- Амурская область 1
- Сахалинская область 1
За весь период по России умерло 125 278 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 10 096 человек:
- Москва 2671
- Санкт-Петербург 1386
- Московская область 810
- Ростовская область 292
- Республика Саха (Якутия) 237
- Республика Бурятия 156
- Саратовская область 153
- Республика Татарстан 149
- Воронежская область 147
- Челябинская область 128
- Белгородская область 124
- Иркутская область 116
- Свердловская область 113
- Республика Крым 109
- Пермский край 108
- Нижегородская область 106
- Астраханская область 105
- Республика Башкортостан 103
- Республика Коми 98
- Ульяновская область 97
- Ставропольский край 95
- Тверская область 93
- Брянская область 91
- Новосибирская область 91
- Республика Ингушетия 86
- Красноярский край 85
- Ленинградская область 84
- Смоленская область 82
- Краснодарский край 77
- Волгоградская область 76
- Ярославская область 73
- Омская область 71
- Архангельская область 69
- Пензенская область 68
- Калининградская область 67
- Кировская область 66
- Республика Карелия 65
- Кемеровская область 64
- Оренбургская область 62
- Курская область 61
- Тамбовская область 61
- Самарская область 58
- Алтайский край 58
- Ивановская область 56
- Липецкая область 53
- Тульская область 53
- Тюменская область 51
- Республика Хакасия 49
- Курганская область 47
- Ханты-Мансийский автономный округ 47
- Рязанская область 46
- Владимирская область 45
- Калужская область 45
- Удмуртская Республика 43
- Хабаровский край 43
- Орловская область 42
- Вологодская область 42
- Республика Чувашия 41
- Республика Дагестан 40
- Ямало-Ненецкий автономный округ 39
- Республика Мордовия 36
- Приморский край 34
- Новгородская область 33
- Псковская область 29
- Забайкальский край 28
- Костромская область 27
- Мурманская область 26
- Севастополь 25
- Сахалинская область 23
- Амурская область 22
- Республика Марий Эл 20
- Республика Калмыкия 15
- Карачаево-Черкесская Республика 14
- Томская область 13
- Республика Адыгея 10
- Кабардино-Балкарская Республика 10
- Чеченская Республика 10
- Республика Северная Осетия - Алания 6
- Республика Алтай 6
- Магаданская область 6
- Республика Тыва 5
- Еврейская автономная область 2
- Ненецкий автономный округ 1
- Камчатский край 1
- Чукотский автономный округ 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 771 995.