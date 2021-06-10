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10.06.2021 11:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 11 699 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 11699 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 15,7% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 5245
  • 2 Санкт-Петербург 859
  • 3 Московская область 801
  • 4 Нижегородская область 172
  • 5 Ростовская область 156
  • 6 Воронежская область 149
  • 7 Республика Крым 112
  • 8 Иркутская область 112
  • 9 Свердловская область 112
  • 10 Республика Бурятия 110
  • 11 Саратовская область 110
  • 12 Республика Саха (Якутия) 103
  • 13 Ленинградская область 103
  • 14 Красноярский край 101
  • 15 Новосибирская область 99
  • 16 Краснодарский край 98
  • 17 Пермский край 96
  • 18 Смоленская область 95
  • 19 Республика Башкортостан 87
  • 20 Челябинская область 86
  • 21 Брянская область 84
  • 22 Ульяновская область 84
  • 23 Тверская область 83
  • 24 Волгоградская область 83
  • 25 Ярославская область 81
  • 26 Омская область 75
  • 27 Пензенская область 74
  • 28 Архангельская область 72
  • 29 Калининградская область 70
  • 30 Кировская область 69
  • 31 Хабаровский край 69
  • 32 Оренбургская область 67
  • 33 Кемеровская область 66
  • 34 Сахалинская область 63
  • 35 Забайкальский край 63
  • 36 Ханты-Мансийский автономный округ 63
  • 37 Алтайский край 63
  • 38 Курская область 62
  • 39 Республика Карелия 61
  • 40 Ставропольский край 61
  • 41 Самарская область 61
  • 42 Белгородская область 60
  • 43 Тамбовская область 59
  • 44 Мурманская область 58
  • 45 Ивановская область 57
  • 46 Липецкая область 56
  • 47 Тульская область 56
  • 48 Приморский край 56
  • 49 Тюменская область 54
  • 50 Калужская область 50
  • 51 Рязанская область 50
  • 52 Вологодская область 49
  • 53 Республика Чувашия 47
  • 54 Владимирская область 47
  • 55 Республика Дагестан 47
  • 56 Псковская область 45
  • 57 Орловская область 45
  • 58 Республика Коми 39
  • 59 Астраханская область 39
  • 60 Удмуртская Республика 39
  • 61 Республика Хакасия 37
  • 62 Томская область 37
  • 63 Новгородская область 36
  • 64 Костромская область 34
  • 65 Республика Мордовия 30
  • 66 Республика Татарстан 30
  • 67 Амурская область 29
  • 68 Курганская область 28
  • 69 Севастополь 27
  • 70 Республика Марий Эл 25
  • 71 Республика Калмыкия 23
  • 72 Ямало-Ненецкий автономный округ 20
  • 73 Республика Алтай 15
  • 74 Кабардино-Балкарская Республика 13
  • 75 Республика Ингушетия 12
  • 76 Камчатский край 10
  • 77 Карачаево-Черкесская Республика 10
  • 78 Республика Адыгея 9
  • 79 Республика Северная Осетия-Алания 9
  • 80 Республика Тыва 8
  • 81 Чеченская Республика 8
  • 82 Магаданская область 6
  • 83 Еврейская автономная область 6
  • 84 Ненецкий автономный округ 3
  • 85 Чукотский автономный округ 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 167 949 случаев (+0,23%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Тыва, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия-Алания 0,05%
  • 2. Республика Адыгея, Чеченская Республика 0,06%
  • 3. Магаданская область, Камчатский край 0,07%
За последние сутки подтверждено 383 смерти:
  • Москва 63
  • Санкт-Петербург 43
  • Нижегородская область 20
  • Воронежская область 13
  • Ульяновская область 13
  • Свердловская область 13
  • Ленинградская область 12
  • Краснодарский край 10
  • Самарская область 10
  • Волгоградская область 9
  • Ростовская область 9
  • Московская область 8
  • Пермский край 8
  • Красноярский край 8
  • Иркутская область 7
  • Тульская область 6
  • Республика Крым 6
  • Саратовская область 6
  • Челябинская область 6
  • Республика Бурятия 6
  • Липецкая область 5
  • Смоленская область 5
  • Тверская область 5
  • Ставропольский край 5
  • Оренбургская область 5
  • Пензенская область 5
  • Новосибирская область 5
  • Курская область 4
  • Кабардино-Балкарская Республика 4
  • Республика Чувашия 4
  • Владимирская область 3
  • Орловская область 3
  • Рязанская область 3
  • Тамбовская область 3
  • Ярославская область 3
  • Удмуртская Республика 3
  • Республика Хакасия 3
  • Ивановская область 2
  • Костромская область 2
  • Республика Карелия 2
  • Вологодская область 2
  • Калининградская область 2
  • Мурманская область 2
  • Астраханская область 2
  • Карачаево-Черкесская Республика 2
  • Республика Марий Эл 2
  • Республика Татарстан 2
  • Тюменская область 2
  • Хабаровский край 2
  • Белгородская область 1
  • Республика Адыгея 1
  • Республика Калмыкия 1
  • Севастополь 1
  • Республика Дагестан 1
  • Республика Башкортостан 1
  • Республика Мордовия 1
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  • Алтайский край 1
  • Кемеровская область 1
  • Омская область 1
  • Республика Саха (Якутия) 1
  • Забайкальский край 1
  • Амурская область 1
  • Сахалинская область 1

За весь период по России умерло 125 278 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 10 096 человек:
  • Москва 2671
  • Санкт-Петербург 1386
  • Московская область 810
  • Ростовская область 292
  • Республика Саха (Якутия) 237
  • Республика Бурятия 156
  • Саратовская область 153
  • Республика Татарстан 149
  • Воронежская область 147
  • Челябинская область 128
  • Белгородская область 124
  • Иркутская область 116
  • Свердловская область 113
  • Республика Крым 109
  • Пермский край 108
  • Нижегородская область 106
  • Астраханская область 105
  • Республика Башкортостан 103
  • Республика Коми 98
  • Ульяновская область 97
  • Ставропольский край 95
  • Тверская область 93
  • Брянская область 91
  • Новосибирская область 91
  • Республика Ингушетия 86
  • Красноярский край 85
  • Ленинградская область 84
  • Смоленская область 82
  • Краснодарский край 77
  • Волгоградская область 76
  • Ярославская область 73
  • Омская область 71
  • Архангельская область 69
  • Пензенская область 68
  • Калининградская область 67
  • Кировская область 66
  • Республика Карелия 65
  • Кемеровская область 64
  • Оренбургская область 62
  • Курская область 61
  • Тамбовская область 61
  • Самарская область 58
  • Алтайский край 58
  • Ивановская область 56
  • Липецкая область 53
  • Тульская область 53
  • Тюменская область 51
  • Республика Хакасия 49
  • Курганская область 47
  • Ханты-Мансийский автономный округ 47
  • Рязанская область 46
  • Владимирская область 45
  • Калужская область 45
  • Удмуртская Республика 43
  • Хабаровский край 43
  • Орловская область 42
  • Вологодская область 42
  • Республика Чувашия 41
  • Республика Дагестан 40
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 39
  • Республика Мордовия 36
  • Приморский край 34
  • Новгородская область 33
  • Псковская область 29
  • Забайкальский край 28
  • Костромская область 27
  • Мурманская область 26
  • Севастополь 25
  • Сахалинская область 23
  • Амурская область 22
  • Республика Марий Эл 20
  • Республика Калмыкия 15
  • Карачаево-Черкесская Республика 14
  • Томская область 13
  • Республика Адыгея 10
  • Кабардино-Балкарская Республика 10
  • Чеченская Республика 10
  • Республика Северная Осетия - Алания 6
  • Республика Алтай 6
  • Магаданская область 6
  • Республика Тыва 5
  • Еврейская автономная область 2
  • Ненецкий автономный округ 1
  • Камчатский край 1
  • Чукотский автономный округ 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 771 995.

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