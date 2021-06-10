За сутки в России подтверждено 11 699 случаев COVID-19 в 85 регионах

За сутки в России подтверждено 11699 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 15,7% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 5245

2 Санкт-Петербург 859

3 Московская область 801

4 Нижегородская область 172

5 Ростовская область 156

6 Воронежская область 149

7 Республика Крым 112

8 Иркутская область 112

9 Свердловская область 112

10 Республика Бурятия 110

11 Саратовская область 110

12 Республика Саха (Якутия) 103

13 Ленинградская область 103

14 Красноярский край 101

15 Новосибирская область 99

16 Краснодарский край 98

17 Пермский край 96

18 Смоленская область 95

19 Республика Башкортостан 87

20 Челябинская область 86

21 Брянская область 84

22 Ульяновская область 84

23 Тверская область 83

24 Волгоградская область 83

25 Ярославская область 81

26 Омская область 75

27 Пензенская область 74

28 Архангельская область 72

29 Калининградская область 70

30 Кировская область 69

31 Хабаровский край 69

32 Оренбургская область 67

33 Кемеровская область 66

34 Сахалинская область 63

35 Забайкальский край 63

36 Ханты-Мансийский автономный округ 63

37 Алтайский край 63

38 Курская область 62

39 Республика Карелия 61

40 Ставропольский край 61

41 Самарская область 61

42 Белгородская область 60

43 Тамбовская область 59

44 Мурманская область 58

45 Ивановская область 57

46 Липецкая область 56

47 Тульская область 56

48 Приморский край 56

49 Тюменская область 54

50 Калужская область 50

51 Рязанская область 50

52 Вологодская область 49

53 Республика Чувашия 47

54 Владимирская область 47

55 Республика Дагестан 47

56 Псковская область 45

57 Орловская область 45

58 Республика Коми 39

59 Астраханская область 39

60 Удмуртская Республика 39

61 Республика Хакасия 37

62 Томская область 37

63 Новгородская область 36

64 Костромская область 34

65 Республика Мордовия 30

66 Республика Татарстан 30

67 Амурская область 29

68 Курганская область 28

69 Севастополь 27

70 Республика Марий Эл 25

71 Республика Калмыкия 23

72 Ямало-Ненецкий автономный округ 20

73 Республика Алтай 15

74 Кабардино-Балкарская Республика 13

75 Республика Ингушетия 12

76 Камчатский край 10

77 Карачаево-Черкесская Республика 10

78 Республика Адыгея 9

79 Республика Северная Осетия-Алания 9

80 Республика Тыва 8

81 Чеченская Республика 8

82 Магаданская область 6

83 Еврейская автономная область 6

84 Ненецкий автономный округ 3

85 Чукотский автономный округ 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 167 949 случаев (+0,23%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Тыва, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия-Алания 0,05%

2. Республика Адыгея, Чеченская Республика 0,06%

3. Магаданская область, Камчатский край 0,07% За последние сутки подтверждено 383 смерти: Москва 63

Санкт-Петербург 43

Нижегородская область 20

Воронежская область 13

Ульяновская область 13

Свердловская область 13

Ленинградская область 12

Краснодарский край 10

Самарская область 10

Волгоградская область 9

Ростовская область 9

Московская область 8

Пермский край 8

Красноярский край 8

Иркутская область 7

Тульская область 6

Республика Крым 6

Саратовская область 6

Челябинская область 6

Республика Бурятия 6

Липецкая область 5

Смоленская область 5

Тверская область 5

Ставропольский край 5

Оренбургская область 5

Пензенская область 5

Новосибирская область 5

Курская область 4

Кабардино-Балкарская Республика 4

Республика Чувашия 4

Владимирская область 3

Орловская область 3

Рязанская область 3

Тамбовская область 3

Ярославская область 3

Удмуртская Республика 3

Республика Хакасия 3

Ивановская область 2

Костромская область 2

Республика Карелия 2

Вологодская область 2

Калининградская область 2

Мурманская область 2

Астраханская область 2

Карачаево-Черкесская Республика 2

Республика Марий Эл 2

Республика Татарстан 2

Тюменская область 2

Хабаровский край 2

Белгородская область 1

Республика Адыгея 1

Республика Калмыкия 1

Севастополь 1

Республика Дагестан 1

Республика Башкортостан 1

Республика Мордовия 1

Ямало-Ненецкий автономный округ 1

Алтайский край 1

Кемеровская область 1

Омская область 1

Республика Саха (Якутия) 1

Забайкальский край 1

Амурская область 1

Сахалинская область 1 За весь период по России умерло 125 278 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 10 096 человек: Москва 2671

Санкт-Петербург 1386

Московская область 810

Ростовская область 292

Республика Саха (Якутия) 237

Республика Бурятия 156

Саратовская область 153

Республика Татарстан 149

Воронежская область 147

Челябинская область 128

Белгородская область 124

Иркутская область 116

Свердловская область 113

Республика Крым 109

Пермский край 108

Нижегородская область 106

Астраханская область 105

Республика Башкортостан 103

Республика Коми 98

Ульяновская область 97

Ставропольский край 95

Тверская область 93

Брянская область 91

Новосибирская область 91

Республика Ингушетия 86

Красноярский край 85

Ленинградская область 84

Смоленская область 82

Краснодарский край 77

Волгоградская область 76

Ярославская область 73

Омская область 71

Архангельская область 69

Пензенская область 68

Калининградская область 67

Кировская область 66

Республика Карелия 65

Кемеровская область 64

Оренбургская область 62

Курская область 61

Тамбовская область 61

Самарская область 58

Алтайский край 58

Ивановская область 56

Липецкая область 53

Тульская область 53

Тюменская область 51

Республика Хакасия 49

Курганская область 47

Ханты-Мансийский автономный округ 47

Рязанская область 46

Владимирская область 45

Калужская область 45

Удмуртская Республика 43

Хабаровский край 43

Орловская область 42

Вологодская область 42

Республика Чувашия 41

Республика Дагестан 40

Ямало-Ненецкий автономный округ 39

Республика Мордовия 36

Приморский край 34

Новгородская область 33

Псковская область 29

Забайкальский край 28

Костромская область 27

Мурманская область 26

Севастополь 25

Сахалинская область 23

Амурская область 22

Республика Марий Эл 20

Республика Калмыкия 15

Карачаево-Черкесская Республика 14

Томская область 13

Республика Адыгея 10

Кабардино-Балкарская Республика 10

Чеченская Республика 10

Республика Северная Осетия - Алания 6

Республика Алтай 6

Магаданская область 6

Республика Тыва 5

Еврейская автономная область 2

Ненецкий автономный округ 1

Камчатский край 1

Чукотский автономный округ 1 За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 771 995. С 1 июля стартует диспансеризация для переболевших коронавирусом