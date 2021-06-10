Обучаться хард скиллс, или профнавыкам, уже недостаточно. Каждый сегодня невольно становится игроком самого крупного в мире рынка - информационного. А с учетом того, что, по оценке РАНХиГС, через десять лет компетенции почти половины действующих работников России будут неактуальны, специалисту важно постоянно пополнять багаж знаний и уметь продвигать свои услуги. Какие запросы и предложения в сфере допобразования сейчас на пике?

Многие курсы уже можно пройти с помощью смартфона: чат-боты отправляют задания и принимают отчеты учеников, но проверяет их реальный наставник. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Команда лучших

В прошлом году объем рынка дополнительного профобразования (ДПО) в России сократился на 13 процентов к 2019-му, составив, по оценкам BusinesStat, 636 миллионов академических часов. Одна из причин - отказ корпораций от обучения сотрудников в пандемию или перенос его сроков. Сейчас этот спрос начинает восстанавливаться.

- Успешный бизнес стремится удержать лидерские позиции и воспринимает обучение персонала как часть производственного процесса. Он активно вкладывается в развитие собственных образовательных центров, а также покупку сторонних курсов: программ по командообразованию, продвижению в соцсетях, деловым переговорам и т. п., - отмечает директор Уральского института управления РАНХиГС Руслан Долженко.

Однако системных решений, по его мнению, на рынке не хватает. Выход он видит в создании комплексных курсов (а не короткого онлайн-интенсива), например, в этом году вуз запустит программу MBA для руководителей промпредприятий региона. Несмотря на то что у малого и среднего бизнеса средства на такие услуги более ограничены, его представители тоже учатся, скажем, управлению персоналом или проектами.

К удаленке готовы

Аналитики "Интерфакса" утверждают: в 2019-м половину рынка технологических образовательных проектов (EdTech) в России занимал сегмент ДПО для взрослых. Хотя реальных пользователей насчитали лишь 15 процентов трудоспособного населения. И дело не столько в отсутствии бюджета, сколько в самой культуре потребления цифрового контента. К моменту всеобщего перехода на удаленку она еще не созрела.

Однако интерес к таким программам, уверены эксперты, увеличивается с ростом предложений, а они становятся все более технологичными. К примеру, уже есть автоматизированные онлайн-курсы на основе чат-ботов с поддержкой наставников. Причем искусственный интеллект определяет, как человек лучше усваивает материал и сможет найти индивидуальный подход. Таким образом, онлайн-формат становится не только очень доступным широкой аудитории, но и персонализированным.

- Онлайн-платформы - удобный инструмент для бизнеса, так как они ускоряют процесс обучения. Мы разрабатываем образовательные проекты в железнодорожной отрасли с элементами виртуальной и дополненной реальности, допустим, аппаратные тренажеры для механиков и электриков, - рассказывает основатель и гендиректор научно-производственного центра "НовАТранс" Рафаил Валиев.

На рынке немало "инфоцыган" - тех, кто продает на авторских тренингах "воздух", или всем известные алгоритмы

В основном отечественный рынок закрывает локальные потребности, отчего его доля в мировой EdTech-индустрии составляет не более процента. Он и ранее был недонасыщен, считает Руслан Долженко: самый крупный сегмент - высшее образование - не позволяет наращивать компетенции так же быстро и своевременно, как адаптирующиеся под запросы рынка стартапы. Кстати, каждый пятый стартап в 2020 году запущен в нише онлайн-образования.

Найти хобби

Если бизнес заказывает обучение персонала под свои потребности, то физлица выбирают или то, что по душе, или то, что, по их мнению, сегодня востребовано на рынке труда.

Например, Семен Потамошнев основал в Екатеринбурге сеть очных и онлайн-школ трехмерной визуализации 3D-Club. С первых дней обучения его подопечные выполняют работы на фрилансе, в том числе коммерческие заказы, собирая портфолио: моделируют базовые предметы интерьера или создают анимацию. Причем новичкам необязательно владеть сложными техническими навыками - этому можно научиться в процессе и сразу применять знания на практике. Каждый месяц в школу поступает около 200 человек. Кстати, студенты получают не только профессиональные знания, но но и софт скиллс.

- Многим нашим ученикам страшно брать первые заказы, я испытывал в начале карьеры то же самое. Чтобы преодолеть этот барьер, мы устраиваем во время профессионального обучения марафоны с маркетологом: он объясняет, как продавать свои услуги на разных сервисах, дает домашние задания и т. д., - делится опытом Потамошнев.

На рынок онлайн-образования его курсы вышли в 2015 году, когда дистанционка еще не стала трендом. Молодые люди и взрослые, желающие сменить профессию или найти хобби, учатся 3D-графике в гибридном формате. Они осваивают программу и онлайн, и в офисе за компьютерами, где рядом находится преподаватель, помогающий индивидуально разобраться в теме.

Есть рынок - есть и цыгане

Компаний, оказывающих услуги онлайн-обучения, на рынке уже немало. При этом, предупреждают эксперты, есть риск нарваться на "инфоцыган" - тех, кто продает на авторских тренингах "воздух", или всем известные алгоритмы. Сооснователь и гендиректор агентства по продюсированию экспертов Blackmagic Media Максимус Соловьев говорит, что профессионалов отличает опыт работы в данной нише не менее года, наличие ежемесячного заработка и обратной связи с клиентами.

- Именно таких экспертов образовательных курсов, которые схожи с нами по ценностям, мы продюсируем: разрабатываем стратегию общения с аудиторией, долгосрочные инфопродукты. В частности, помогаем заказчику выявить его сильные и слабые стороны, обрести уверенность. Кстати, ребята в нашей команде для этого несколько лет изучали маркетинг и запускали бизнесы, - рассказывает Максимус, открывший компанию всего пару месяцев назад.

Справка "РГ"

По подсчетам BusinesStat, рынок дополнительного профобразования в России начнет восстанавливаться с 2022 года, а в 2025-м будет равен 682 миллионам академических часов - на 7,2 процента выше уровня прошлого года. Это связано с переходом большей части программ в онлайн-формат и ростом краткосрочных программ обучения, позволяющих освоить новые компетенции с меньшими затратами.