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10.06.2021 09:35
Рубрика: Общество

Ремесло и продвижение

Рынок допобразования переходит в онлайн и расширяет спектр услуг
Текст: Анна Шиллер (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 127(8478)
Обучаться хард скиллс, или профнавыкам, уже недостаточно. Каждый сегодня невольно становится игроком самого крупного в мире рынка - информационного. А с учетом того, что, по оценке РАНХиГС, через десять лет компетенции почти половины действующих работников России будут неактуальны, специалисту важно постоянно пополнять багаж знаний и уметь продвигать свои услуги. Какие запросы и предложения в сфере допобразования сейчас на пике?
Многие курсы уже можно пройти с помощью смартфона: чат-боты отправляют задания и принимают отчеты учеников, но проверяет их реальный наставник. Фото: Татьяна Андреева/РГ Многие курсы уже можно пройти с помощью смартфона: чат-боты отправляют задания и принимают отчеты учеников, но проверяет их реальный наставник. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Многие курсы уже можно пройти с помощью смартфона: чат-боты отправляют задания и принимают отчеты учеников, но проверяет их реальный наставник. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Команда лучших

В прошлом году объем рынка дополнительного профобразования (ДПО) в России сократился на 13 процентов к 2019-му, составив, по оценкам BusinesStat, 636 миллионов академических часов. Одна из причин - отказ корпораций от обучения сотрудников в пандемию или перенос его сроков. Сейчас этот спрос начинает восстанавливаться.

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- Успешный бизнес стремится удержать лидерские позиции и воспринимает обучение персонала как часть производственного процесса. Он активно вкладывается в развитие собственных образовательных центров, а также покупку сторонних курсов: программ по командообразованию, продвижению в соцсетях, деловым переговорам и т. п., - отмечает директор Уральского института управления РАНХиГС Руслан Долженко.

Однако системных решений, по его мнению, на рынке не хватает. Выход он видит в создании комплексных курсов (а не короткого онлайн-интенсива), например, в этом году вуз запустит программу MBA для руководителей промпредприятий региона. Несмотря на то что у малого и среднего бизнеса средства на такие услуги более ограничены, его представители тоже учатся, скажем, управлению персоналом или проектами.

К удаленке готовы

Аналитики "Интерфакса" утверждают: в 2019-м половину рынка технологических образовательных проектов (EdTech) в России занимал сегмент ДПО для взрослых. Хотя реальных пользователей насчитали лишь 15 процентов трудоспособного населения. И дело не столько в отсутствии бюджета, сколько в самой культуре потребления цифрового контента. К моменту всеобщего перехода на удаленку она еще не созрела.

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Однако интерес к таким программам, уверены эксперты, увеличивается с ростом предложений, а они становятся все более технологичными. К примеру, уже есть автоматизированные онлайн-курсы на основе чат-ботов с поддержкой наставников. Причем искусственный интеллект определяет, как человек лучше усваивает материал и сможет найти индивидуальный подход. Таким образом, онлайн-формат становится не только очень доступным широкой аудитории, но и персонализированным.

- Онлайн-платформы - удобный инструмент для бизнеса, так как они ускоряют процесс обучения. Мы разрабатываем образовательные проекты в железнодорожной отрасли с элементами виртуальной и дополненной реальности, допустим, аппаратные тренажеры для механиков и электриков, - рассказывает основатель и гендиректор научно-производственного центра "НовАТранс" Рафаил Валиев.

На рынке немало "инфоцыган" - тех, кто продает на авторских тренингах "воздух", или всем известные алгоритмы

В основном отечественный рынок закрывает локальные потребности, отчего его доля в мировой EdTech-индустрии составляет не более процента. Он и ранее был недонасыщен, считает Руслан Долженко: самый крупный сегмент - высшее образование - не позволяет наращивать компетенции так же быстро и своевременно, как адаптирующиеся под запросы рынка стартапы. Кстати, каждый пятый стартап в 2020 году запущен в нише онлайн-образования.

Найти хобби

Если бизнес заказывает обучение персонала под свои потребности, то физлица выбирают или то, что по душе, или то, что, по их мнению, сегодня востребовано на рынке труда.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Например, Семен Потамошнев основал в Екатеринбурге сеть очных и онлайн-школ трехмерной визуализации 3D-Club. С первых дней обучения его подопечные выполняют работы на фрилансе, в том числе коммерческие заказы, собирая портфолио: моделируют базовые предметы интерьера или создают анимацию. Причем новичкам необязательно владеть сложными техническими навыками - этому можно научиться в процессе и сразу применять знания на практике. Каждый месяц в школу поступает около 200 человек. Кстати, студенты получают не только профессиональные знания, но но и софт скиллс.

- Многим нашим ученикам страшно брать первые заказы, я испытывал в начале карьеры то же самое. Чтобы преодолеть этот барьер, мы устраиваем во время профессионального обучения марафоны с маркетологом: он объясняет, как продавать свои услуги на разных сервисах, дает домашние задания и т. д., - делится опытом Потамошнев.

На рынок онлайн-образования его курсы вышли в 2015 году, когда дистанционка еще не стала трендом. Молодые люди и взрослые, желающие сменить профессию или найти хобби, учатся 3D-графике в гибридном формате. Они осваивают программу и онлайн, и в офисе за компьютерами, где рядом находится преподаватель, помогающий индивидуально разобраться в теме.

Есть рынок - есть и цыгане

Компаний, оказывающих услуги онлайн-обучения, на рынке уже немало. При этом, предупреждают эксперты, есть риск нарваться на "инфоцыган" - тех, кто продает на авторских тренингах "воздух", или всем известные алгоритмы. Сооснователь и гендиректор агентства по продюсированию экспертов Blackmagic Media Максимус Соловьев говорит, что профессионалов отличает опыт работы в данной нише не менее года, наличие ежемесячного заработка и обратной связи с клиентами.

- Именно таких экспертов образовательных курсов, которые схожи с нами по ценностям, мы продюсируем: разрабатываем стратегию общения с аудиторией, долгосрочные инфопродукты. В частности, помогаем заказчику выявить его сильные и слабые стороны, обрести уверенность. Кстати, ребята в нашей команде для этого несколько лет изучали маркетинг и запускали бизнесы, - рассказывает Максимус, открывший компанию всего пару месяцев назад.

Справка "РГ"

По подсчетам BusinesStat, рынок дополнительного профобразования в России начнет восстанавливаться с 2022 года, а в 2025-м будет равен 682 миллионам академических часов - на 7,2 процента выше уровня прошлого года. Это связано с переходом большей части программ в онлайн-формат и ростом краткосрочных программ обучения, позволяющих освоить новые компетенции с меньшими затратами.

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