На Ямале бизнесмена заподозрили в сокрытии 84,5 млн рублей налогов

В Новом Уренгое руководителю коммерческой организации предъявили обвинение в совершении экономического преступления в особо крупном размере, сообщает пресс-служба СК.

По данным следствия, с марта 2018 года по октябрь 2019 года руководитель ООО, зная о задолженности по выплатам, умышленно утаил от налоговой 84,5 миллионов рублей организации, которые должны были взыскать в счет задолженности. Так, деяние соответствует статье о сокрытии в особо крупном размере средств, за счет которых должны взыскать недоимку по налогам.

В городском суде рассматривается уголовное дело о совершении начальником ряда налоговых преступлений, в результате которых обвиняемый причинил ущерб бюджету страны в размере семисот миллионов рублей. Расследование дела продолжается.