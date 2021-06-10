Комсомольский проспект для Челябинска - особая магистраль. По этой дороге жители самого густонаселенного спального жилмассива едут на работу и возвращаются домой - здесь всегда плотный поток машин. А еще проспект изначально был архитектурным экспериментом: за строительство образующих его домов серии ЧПД (челябинский панельный дом) известный застройщик был в свое время удостоен премии Совмина СССР. Где же, как не здесь, опробовать новые принципы благоустройства, чтобы затем масштабировать их в мегаполисе?

Выделенка для каждого

Недавно челябинская мэрия объявила, что Комсомольский проспект преобразится ко Дню города - к сентябрю. По программе "Формирование современной городской среды" ведется благоустройство пешеходной зоны проспекта. Кардинально изменится и автодорога. Революционность, по заявлениям чиновников, заключается в том, что в рамках капремонта впервые проводится не просто замена асфальта, а полностью пересматривается концепция проспекта. На всей его протяженности с обеих сторон появятся велодорожки и полосы для общественного транспорта. Для этого были убраны некоторые парковочные карманы, другие отделили от проезжей части газонами.

- Чтобы не потерять идею велодорожек, мы рассматриваем возможность установки светофоров со встроенными камерами, которые будут следить за безопасностью на этих полосах, размещенных непосредственно на проезжей части. Ширина велодорожек составит 0,75 метра. От автомобильных их будет отделять выделенная полоса для общественного транспорта. Для нас это пока уникальный и абсолютно новый опыт, - подчеркивает глава комитета дорожного хозяйства мэрии Ринат Кучитаров.

На проезжей части, по его словам, появятся островки безопасности, а на двух участках, где нет подземных коммуникаций, обустроят разделительный газон с деревьями. Кучитаров особо отмечает, что впервые внедрен комплексный подход, то есть проекты благоустройства районной администрации полностью синхронизированы с дорожным ремонтом.

По мнению властей, сужение полос дисциплинирует водителей: скорость потока снизится

Однако горожане почему-то встретили планы мэрии настороженно. Наблюдая за образцово-показательной стройкой, стали вдруг задаваться вопросом: не обернется ли концептуальный ремонт заторами на одной из самых оживленных магистралей?

Ближе будешь - тише едешь

На критический лад жителей настроили бордюры, неожиданно выросшие на перекрестках и создавшие преграды движению. Автомобилисты пожаловались, что на проспекте и раньше было тесно, а теперь еще и конструкции посреди дороги приходится объезжать, возникает неразбериха в потоках.

Масла в огонь добавила огромная лужа, образовавшаяся на участке перед улицей 40 лет Победы. После дорожных работ вода перестала уходить в ливневку и пешеходам пришлось обходить преграду за квартал. Как выяснилось, меняя покрытие, дорожники подняли колодцы, и они оказались выше уровня асфальта.

В мэрии были вынуждены ответить на критику, детально рассказав о планах организации дорожного движения.

- Инженерные решения продиктованы мировой программой Vision Zero по снижению аварийности на дорогах, - сообщил на брифинге вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов. - Мы должны создать максимально удобные условия для всех участников движения. До сих пор приоритеты на Комсомольском проспекте отдавали автомобилистам.

Прежде всего для снижения аварийности полосы движения будут сужены до норматива. Сейчас их ширина - от 3,8 до 4,5 метра. А станет 3,25 метра для обычных автомобилей и 3,75 - для "выделенки". По словам Куляшова, сокращение бокового интервала дисциплинирует водителей. Скорость потока снизится, но его плотность возрастет, что гипотетически должно увеличить пропускную способность. Кроме того, прекратится опасная "игра в шашки" - перестроения из ряда в ряд, которым грешат многие водители. Сейчас ширина полос создает все условия для рискованного и агрессивного стиля вождения. Число полос останется прежним, но по одной с каждой стороны выделят для общественного транспорта.

Кстати, за счет сужения полос и выкроились дополнительные метры для обустройства островков безопасности. В некоторых местах ширина Комсомольского проспекта достигает 39 метров, и на его пересечение требуется более 30 секунд. Кроме того, на островки возложена еще одна важная миссия - они призваны исключить перестроение машин из полосы поворота обратно в поток уже на перекрестке. Отважившиеся на такой маневр нарушители теперь просто упрутся в бордюрный камень.

Пока благие намерения не очень понятны водителям, ведь они двигаются по прежним, широким полосам. В мэрии уверены: как только появится новая разметка, порядок возобладает. Чтобы водители привыкли, первую, временную разметку делают ярко-оранжевой. Впоследствии, отрегулировав работу светофоров, для транспорта организуют "зеленую волну".

Вообще, чтобы новые дорожные конструкции не создавали неудобств, мэрия готова прислушиваться к мнениям горожан и замечаниям специалистов и переделывать какие-то объекты. Как пояснил Куляшов, подрядчик получит оплату только после устранения всех недочетов.

И все же почему реконструкция одной из главных артерий города проводится методом проб и ошибок - без проектно-изыскательских работ, экспертизы и публичного обсуждения проекта? На этот вопрос в мэрии ответили: речь идет не о строительстве, а лишь о дорожном ремонте - для его проведения соблюдение перечисленных процедур по закону не требуется.

Сплошной ларек

Еще одним раздражителем стало засилье киосков на месте дорожной реновации. Несмотря на объявленную мэрией войну разномастным нестационарным торговым объектам (НТО) и неоднократные обещания навести порядок в этой сфере, чиновникам это так и не удалось.

- Мне показалось, что ларьков стало даже больше. Если ехать или идти по Комсомольскому проспекту, вообще появляется ощущение бесконечного ларька. Ты не видишь города, не понимаешь, как он выглядит. Вспоминаю свои ощущения 15-летней давности и осознаю, что город здесь стал выглядеть хуже. Катастрофически хуже, - поделился впечатлениями незадолго до начала ремонта челябинский урбанист Лев Владов.

Сотрудники популярного городского интернет-портала насчитали на Комсомольском проспекте 334 киоска. Местами они стоят в три ряда.

Напомним, в 2019 году тогда еще и.о. главы города Наталья Котова объехала все районы Челябинска и пообещала противостоять незаконной торговле, но эффективных инструментов решения вопроса не нашлось. Комсомольский проспект остался самым крупным "стойбищем" ларьков, зачастую нелегальных.

- Всего на проспекте 60 НТО, которые стоят в зоне проведения работ по благоустройству, - заявил в мае директор МКУ "Городская среда" Александр Грезев. - 20 из них размещены на законных основаниях, владельцам придется лишь привести НТО в соответствие с дизайн-кодом. Остальные же незаконны. 18 из них уже демонтированы, по нескольким идут судебные разбирательства, но мы уверены, что решение будет в нашу пользу.

Увы, если этим все и ограничится, "экспериментальное благоустройство" вряд ли сделает Комсомольский проспект улицей XXI века. Проезжая по новому асфальту, челябинцы будут наблюдать привычную картину - бесконечный ларек, уходящий корнями в 90-е годы прошлого века.

Кстати

Когда материал уже готовился к печати, работы по обустройству островков безопасности на Комсомольском проспекте приостановили. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщила глава Челябинска Наталья Котова, отдав распоряжение о проведении независимой экспертизы, которая помимо предложенных инженерных решений проверит состоятельность доводов автомобилистов о возникновении заторов из-за сужения проезжей части. "Следует удостовериться, насколько правильно выполнен этот проект, и определиться с дальнейшими действиями", - заявила градоначальница.