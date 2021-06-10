В Екатеринбурге из-за COVID-19 могут отменить общешкольный выпускной

В выставочном центре "Екатеринбург-ЭКСПО" в этом году должен состояться первый единый школьный выпускной, однако, мероприятие, вероятно, отменится из-за неблагоприятной ситуации по коронавирусу.

- Мы планировали провести выпускной на 3,5 тысячи человек. Эпидситуация позволяла. Но на заседании оперштаба во вторник получили новую статистику Роспотребнадзора: за неделю заболеваемость выросла на 5 процентов. Санитарные врачи предлагают отказаться от массовых мероприятий со школьниками. Думаю, резонно. Нужно поберечь детей, поэтому такой вопрос мы поднимем. Это будет непростое решение, но здоровье важнее, - передает слова первого замгубернатора Свердловской области Александра Высокинского оперштаб региона по борьбе с заболеванием.

Ранее мэрия Екатеринбурга сообщала, что праздник состоится 25 июня в день проведения фестиваля "Ночь музыки". Подобного мероприятия в городе раньше не проходило. Поздравить школьников должны были приглашенные звезды - ведущий Тимур Родригез и рэпер Мот.

За последние сутки в области выявлено 112 новых случаев заражения COVID-19. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 90 318. Выписано за сутки 113 человек. Всего болезнь победили 84 223 уральца. Зарегистрировано 13 случаев смерти. Общее количество жертв - 3 546.

Кстати

Губернатор Наталья Комарова объявила об очередном смягчении режима повышенной готовности в Югре. Послабление действует с 1 июня и касается работников торговли: продавцам и кассирам разрешили работать без перчаток, правда, руки нужно обрабатывать антисептиками каждые два часа. Ношение масок в общественных местах остается обязательным для всех.