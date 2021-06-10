В Свердловской области шесть человек погибли в ДТП со служебным автобусом

В Свердловской области шесть человек погибли в аварии с автобусом, который перевозил рабочих на местное предприятие. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза, и он наехал на людей, находившихся на остановке. "Транспортное средство спускалось с большой горы", пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение ведомства.

Травмы различной степени тяжести получили 15 человек и были госпитализированы. Сейчас на месте аварии работают представители руководства районного ОВД и ГИБДД.