Пять из шести регионов УрФО поднялись в ежегодном рейтинге Агентства стратегических инициатив (АСИ). Лидером стала Тюменская область - у нее третье место в стране, причем она совершила прыжок через девять ступенек - с 12 места в прошлом году. На восемь позиций поднялась Югра, заняв шестое место. У Челябинской области девятая строчка - плюс 16 шагов, Свердловская же хотя и заняла лишь 15 место, но преодолела еще больше ступеней - 20. Ну а ЯНАО не просто поднялся - буквально перелетел с 74-й строчки на 22-ю. К сожалению, по-прежнему непростая ситуация с инвестициями в Курганской области, на которой сказывается влияние пандемии и демографические проблемы.

Предприятия металлургии и металлообработки даже в пандемию удержали позиции на рынке и завершили начатые ранее инвестпроекты. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Напомним: рейтинг рассчитывается по четырем направлениям - регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства. Подсчет баллов идет по 44-м показателям. Кроме того, для полноты картины дополнительно собирают данные еще по 31 показателю - с целью совершенствования методологии. Необходимую информацию получают при помощи статистики, а также опросов предпринимателей и экспертов. Цель - выявить лучшие практики создания благоприятных условий ведения бизнеса, а также оценить усилия региональных властей, подстегнуть конкуренцию субъектов РФ за инвестиции.

Отложенный эффект

Ежегодный "инвестиционный чемпионат" действительно стал стимулом для регионов: над тем, как набрать очки, управленческие команды думают круглый год. И от разовых действий все чаще переходят к долгосрочным стратегиям, приносящим плоды.

- До этого Свердловская область два года подряд не входила в топ-20, занимая место в четвертом десятке. Сейчас у нее 15-е место. Такой результат во многом определяется активизацией инвестиционной политики. В регионе появились новые институты, предоставляющие инвесторам услуги по принципу "одного окна", например, агентство по привлечению инвестиций. Рождаются новые документы стратегического планирования, ориентированные на решение специфических для процессов инвестирования проблем и задач. В частности, разработана и утверждена Инвестиционная стратегия Свердловской области, - рассказала "РГ" замдиректора Института экономики УрО РАН Арина Суворова.

Она добавила, что процессы, связанные с привлечением (и закреплением на территории) инвесторов, сильно растянуты во времени. Поэтому активность властей в этом направлении имеет отложенный результат.

- Влияние оказало и то, что Свердловская область, как и ряд других регионов УрФО, прошла кризис 2020 года лучше, чем Россия в целом. Это связано как с преобладанием в области крупного бизнеса с государственным участием, так и с локализацией цепочек добавленной стоимости на территории макрорегиона, - подытожила Арина Суворова.

Цель рейтинга - выявить лучшие практики создания благоприятных условий ведения бизнеса, а также оценить усилия региональных властей

В свердловском министерстве инвестиций и развития результатами довольны. По словам главы ведомства Виктории Казаковой, в целом итоги рейтинга показывают курс на изменения: за последние годы закрыты все белые пятна в нормативной сфере, устранены административные барьеры и тиражированы лучшие практики.

Чат и вычет

Челябинская область впервые вошла в топ-10, и это серьезное достижение. Объем инвестиций в основной капитал в 2020 году увеличился на 21 миллиард и достиг 322,2 миллиарда рублей (к слову, в первом квартале 2021-го этот показатель также вырос - на 25,7 процента к аналогичному периоду прошлого года).

Эксперты считают, что сыграли роль "экономические" поправки в региональное законодательство. В частности, были расширены сферы применения такого инструмента, как приоритетные инвестпроекты, смягчены налоговые условия для инвесторов, увеличен круг получателей инвестиционного налогового вычета, а кроме того, стартовала работа с новым механизмом - соглашениями о защите и поощрении капиталовложений.

Повышению привлекательности Южного Урала для вложений способствует также обновление областного инвестпортала, запуск единой информационной системы работы с инвестпроектами. Одним из нововведений стал чат, посвященный борьбе с административным давлением на бизнес. Начал действовать клуб АСИ, в рамках которого рассматриваются региональные "сильные идеи нового времени".

Отметим, что сегодня в Челябинской области реализуется более 300 инвестпроектов на 430 миллиардов рублей.В 2021 году в регионе планируют "донастраивать" налоговые и другие механизмы в пользу инвесторов.

А в Тюменской области, по словам гендиректора регионального инвестиционного агентства Николая Пуртова, в 2020-м реализовано свыше 260 больших и малых проектов, совокупный объем капиталовложений составил около 293 миллиардов рублей. Несколько лет кряду первенство с большим отрывом держала нефтехимия в связи со строительством и вводом новых крупных предприятий в Тобольске. Сейчас таких фаворитов нет, раскладка - многоотраслевая, например, одно из стабильных и успешных направлений - создание высокотехнологичных агропроизводств.

- Эффективное сопровождение проектов структурами власти, понятный и прозрачный механизм реализации, внушительный пакет мер господдержки, развитая инфраструктура в сочетании с удачным географическим расположением региона, сильная научно-образовательная база - все это способствует притоку инвестиций. Поэтому мы продолжаем направлять солидные суммы на строительство и оснащение специализированных агропредприятий, - говорит заместитель гендиректора группы компаний "Дамате" Андрей Григоращенко.

Триллион с неба не падает

Югра, занявшая в рейтинге шестую строчку, еще четыре года назад была на 30-м месте. В 2020 году в регион привлечено более триллиона рублей инвестиций: как отмечают в департаменте экономического развития Югры, это результат развернутой стратегии и тактики "заманивания" инвесторов. Перечень действующих в автономии мер включает свыше 100 пунктов, вся информация размещена в "Навигаторе мер поддержки" на специальном портале.

Чтобы гарантировать инвесторам сохранность и безопасность средств, в регионе приняли закон "О государственной поддержке инвестиционной деятельности, защите и поощрении капиталовложений". В нем обозначено одиннадцать видов механизмов, стимулирующих вложение средств в экономику региона.

Одним из нововведений стал чат, посвященный борьбе с административным давлением на бизнес

Для оценки проектов создана цифровая платформа "Инвестиционный бюджет". Она позволяет отбирать идеи с наиболее высокой бюджетной и социальной эффективностью и поддерживать их в первую очередь. Например, такой подход применяется при отборе инвестпроектов для особой экономической зоны промышленно-производственного типа - ее планируют построить в регионе до 2023 года.

Еще один инструмент - механизм венчурного финансирования. Он направлен на стимулирование вложений в новые индустриальные проекты, в том числе в сфере ТЭК, но не только: в прошлом году фонд развития Югры присоединился к договору инвестиционного товарищества "ТФ II", направленному на поддержку высокотехнологичных инновационных проектов.

Слово народа

Важно, что усилия властей оценили и те, на чью поддержку они направлены, - предприниматели (и рейтинг АСИ это учитывает). Так, удовлетворенность свердловского бизнеса мерами господдержки выросла. Они также отмечают улучшение качества дорог, объектов инвестиционной инфраструктуры. Стало больше положительных отзывов о работе совета по вопросам развития инвестклимата при губернаторе.

- Бизнес положительно оценивает усилия власти по созданию комфортных условий для ведения предпринимательской деятельности. И это самая ценная информация, так как каждый реализуемый инвестпроект влияет на развитие экономики региона, - признает Виктория Казакова.

Прямая речь

Владимир Якушев, полномочный представитель президента РФ в УрФО:

- Я знаю, что все региональные команды очень активно работают над повышением инвестиционной привлекательности своих регионов, губернаторы лично уделяют этому вопросу много внимания, приняты серьезные меры поддержки. Поэтому у нас есть все предпосылки, чтобы на следующий год все шесть субъектов округа были в десятке лучших.

Между тем

Сам рейтинг АСИ в 2021 году претерпел некоторые изменения. Теперь одно место могут делить между собой сразу несколько регионов, близких по числу набранных баллов. Если в топ-5 попали только пять регионов, то, начиная с шестой позиции, на каждой ступеньке стоят 2-5. Таким образом, на 12 строчках разместились 35 лидеров.

Однако в этом укороченном рейтинге лишь три уральских субъекта УрФО - Тюменская область, Югра и Челябинская область. То есть повышение позиции в рейтинге отнюдь не означает, что прежние лидеры переместились вниз списка. Как пояснил "РГ" директор Центра анализа инвестиционного климата АСИ Андрей Дорошенко, за последние годы многие регионы "хорошо подтянулись" и разрывы между ними - в пределах минимальной погрешности. Поэтому принято решение объединять близкие по показателям субъекты. Места регионов, не попавших в топ-12, АСИ не обнародует, поскольку цель рейтинга - выявить лучших, а не отстающих.