Регионы получат свыше 2,5 млрд рублей на борьбу с лесными пожарами

Кабинет министров предоставит регионам свыше 2,5 миллиардов рублей для борьбы с лесными пожарами, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Большую часть ассигнований направим непосредственно на борьбу с пожарами. Их получат 25 субъектов Федерации", - уточнил он на заседании правительства.

За счет остальных средств в 50 регионах будет дополнительно проводиться мониторинг пожарной опасности в лесах, организовано наблюдение на земле и в воздухе при поддержке авиации, чтобы, по словам премьера, не только тушить уже загоревшийся лес, но и сделать все возможное для предотвращения распространения огня.