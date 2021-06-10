Республиканцы призвали Байдена уволить советника по COVID, доктора Фаучи

Сенаторы-республиканцы Том Коттон, Марко Рубио и Марша Блэкберн призвали к отставке главного советника Белого дома по коронавирусу, доктора Энтони Фаучи, утверждая, что он "потерял доверие американского народа".

Если Фаучи добровольно не уйдет в отставку, необходимо, чтобы президент США Байден уволил его после того, как Фаучи и другие его коллеги "в течение нескольких месяцев отвергали теорию лабораторных утечек COVID как правую теорию заговора", отмечается в совместном заявлении законодателей. "Доктор Фаучи потерял доверие американского народа своими неоднократными уклонениями от ответов на вопросы, неверными рекомендациями и политизированными заявлениями", - сказал Коттон, которого цитирует Fox News. В свою очередь Рубио сказал в интервью телеканалу, что, если президент Байден "привержен науке и выясняет правду о COVID, ему нужно уволить Фаучи". "В течение 16 месяцев мы видели, как доктор Фаучи утаивает информацию, отвергает правдоподобные объяснения происхождения COVID и откровенно лжет конгрессу, - заявил бывший кандидат в президенты США. - Он должен быть чиновником общественного здравоохранения, чьи заявления основаны на фактах, а не экспертом, искажающим правду в соответствии со своим личным суждением".

Отметим, что Байден в мае обнародовал заявление, в котором говорится, что разведывательное сообщество США "объединилось вокруг двух вероятных сценариев" происхождения COVID-19", включая то, возникло ли оно в результате контакта человека с инфицированным животным или в результате лабораторной утечки".

Фаучи вновь подвергся критике после того, как на прошлой неделе были опубликованы тысячи его электронных писем в соответствии с Законом о свободе информации. Эти сообщения показывают, что Фаучи отвергал теорию о том, что COVID-19 просочился из лаборатории в Ухане, что настроило против него многочисленных недоброжелателей из республиканского лагеря.