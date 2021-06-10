Рособрнадзор: 40% учителей хорошо подготовлены, у остальных есть пробелы

У абитуриентов, поступающих в вузы на педагогические направления, хороший уровень подготовки, но у действующих учителей есть пробелы как в предметных, так и в методических знаниях. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Глава Рособрнадзора назвал и топ вузов, где можно выучиться на педагога. В лидерах - Университет ИТМО (средний балл поступающих - 89,02), МГУ им. Ломоносова (86,61), Нижегородский лингвистический госуниверситет им. Добролюбова (84,77), Пермский госуниверситет (82,94), Московский городской педагогический университет (82,81), Московский педагогический государственный университет (80,29). В целом же по стране средний балл ЕГЭ у абитуриентов педагогических направлений - 68.

Музаев рассказал также, что по результатам проверки примерно половина действующих учителей-предметников не дотягивают до необходимого уровня.

- Чуть более 40% учителей у нас достаточно хорошо подготовлены, к ним вопросов нет. Но примерно половина немного не дотягивает до базового уровня подготовки, - подчеркнул Музаев. - Именно к ним сейчас должно быть повышенное внимание: это задача для региональных институтов развития образования, институтов повышения квалификации и всех вузов, которые выпускают педагогов.