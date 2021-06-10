Новости

Названо число привитых от коронавируса москвичей старше 60 лет 14:26
Умерла актриса из "Трех орешков для Золушки" Либуше Шафранкова 14:26
Петр Толстой: Экс-главу "Жилищника" из Лефортово исключат из "Единой России" за халатность 14:23
Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу 14:22
Вышел трейлер сериала про оккупацию Земли пришельцами "Вторжение" 14:16
Россия пока не будет открывать наземную границу с Беларусью 14:09
Исследование: Испанцы мечтают о возвращении доковидной жизни 14:08
ОДКБ: Все готово к началу трех крупных учений в Таджикистане 13:56
В Москву идет 30-градусная жара 13:49
Онколог рассказал, как распознать рак на ранней стадии 13:47
Мантуров оценил запасы противоэпидемиологической продукции в России 13:31
Сенатор: Надо дать право регионам ограничивать работу иностранных торговых сетей 13:28
Рособрнадзор: 40% учителей хорошо подготовлены, у остальных есть пробелы 13:23
В Сочи суд арестовал мужчину, застрелившего судебных приставов 13:18
Кабмин направит почти 5 млрд рублей на проект "Чистый воздух" 13:16
МЧС РФ переведено на усиленный режим работы в праздники 13:12
В Лесном объявлен траур по погибшим в ДТП работникам комбината 13:12
Суд в Петербурге рассмотрит вопрос об аресте блогера Хованского 13:06
В Екатеринбурге из-за COVID-19 могут отменить общешкольный выпускной 13:01
Экс-мэр уральского Копейска выплатит в казну 1,8 миллиона рублей 12:50
Кабмин разрешит печатать литературу для слепых без согласия авторов 12:49
Захарова посоветовала украинским футболистам стать "спортивными героями" 12:46
Косачев: Приближение НАТО к границам РФ - вопрос нашей нацбезопасности 12:45
Астрономы рассказали о солнечном затмении 10 июня 12:44
В Москве выберут самую красивую сотрудницу ФСИН 12:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд напомнил о запрете ЧОПам обыскивать граждан
Верховный суд напомнил о запрете ЧОПам обыскивать граждан
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Кто представляет сборную России по футболу на Евро
Кто представляет сборную России по футболу на Евро
10.06.2021 13:23
Рубрика: Общество

Рособрнадзор: 40% учителей хорошо подготовлены, у остальных есть пробелы

Текст: Мария Агранович
Фото: Павел Комаров/ РИА Новости Фото: Павел Комаров/ РИА Новости
Фото: Павел Комаров/ РИА Новости

У абитуриентов, поступающих в вузы на педагогические направления, хороший уровень подготовки, но у действующих учителей есть пробелы как в предметных, так и в методических знаниях. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Столичные учителя опробовали новый курс повышения квалификации

Глава Рособрнадзора назвал и топ вузов, где можно выучиться на педагога. В лидерах - Университет ИТМО (средний балл поступающих - 89,02), МГУ им. Ломоносова (86,61), Нижегородский лингвистический госуниверситет им. Добролюбова (84,77), Пермский госуниверситет (82,94), Московский городской педагогический университет (82,81), Московский педагогический государственный университет (80,29). В целом же по стране средний балл ЕГЭ у абитуриентов педагогических направлений - 68.

Музаев рассказал также, что по результатам проверки примерно половина действующих учителей-предметников не дотягивают до необходимого уровня.

- Чуть более 40% учителей у нас достаточно хорошо подготовлены, к ним вопросов нет. Но примерно половина немного не дотягивает до базового уровня подготовки, - подчеркнул Музаев. - Именно к ним сейчас должно быть повышенное внимание: это задача для региональных институтов развития образования, институтов повышения квалификации и всех вузов, которые выпускают педагогов.

Общество Образование Правительство Рособрнадзор Реформа образования

Главное сегодня

РФ объявила персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии
Россия проводит масштабные учения в центральной части Тихого океана
Минтруд не будет увеличивать количество нерабочих дней ради 31 декабря
Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу
Захарова: МИД занимается ситуацией с арестом гражданина РФ в Швейцарии
Что происходит с русским языком в эпоху пандемии
Кому может понадобиться третья доза вакцины от COVID-19